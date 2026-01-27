מיראלם פיאניץ' פרש מכדורגל בגיל 35

עולם הכדורגל נפרד היום (שלישי) מאחד הקשרים הטובים בשנים האחרונות, כאשר מיראלם פיאניץ' הודיע על פרישה ממשחק פעיל בגיל 35. הבוסני, שנודע בזכות ראיית המשחק ויכולת המסירה המדויקת שלו, שיתף את ההחלטה בסרטון כשהוא דומע ומתרגש במיוחד.

"ביליתי את חיי בניגון המנגינה שלי. כל נגיעה, כל מסירה וכל בעיטה הייתה תו", כתב הקשר בהודעת הפרידה שלו, בה הודה למשפחתו, למאמניו ולאוהדים שליוו אותו לאורך הדרך הארוכה על כר הדשא.

הקריירה של פיאניץ' הייתה רצופה בתחנות יוקרתיות במועדוני הפאר של היבשת, החל מפריצתו במדי ליון הצרפתית ועד להפיכתו לאחד השחקנים הטובים בעולם בתפקידו, בסרייה א'. השיא הגיע במדי רומא ויובנטוס, שם זכה בתארים רבים. לאחר מכן המשיך לברצלונה, עבר בבשיקטאש הטורקית ובשארג'ה מאיחוד האמירויות, לפני שחתם את הפרק המקצועי שלו במדי צסק"א מוסקבה, שהפכה לתחנה האחרונה.

מיראלם פיאניץ' במדי בארסה (הטוויטר של ברצלונה)

במסר האישי שפרסם, פיאניץ' כתב: "היום, בלב מלא הכרת תודה, אני יכול לומר שהסימפוניה הזו הייתה חיי". הוא הקדיש מילים חמות לצוותים הרפואיים והמקצועיים שעבדו מאחורי הקלעים בכל המועדונים בהם שיחק, והדגיש כי האוהדים היו "הנשמה של המשחק" וההשראה המרכזית לכל ביצועיו.