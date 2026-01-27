יום שלישי, 27.01.2026 שעה 22:07
ליגה איטלקית 25-26
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3027-3222בולוניה8
2919-2122לאציו9
2934-2522אודינזה10
2628-2422ססואולו11
2531-2422קליארי12
2331-2522גנואה13
2329-2022קרמונזה14
2326-1422פארמה15
2340-2122טורינו16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1437-1822פיזה20

מיראלם פיאניץ' פרש מכדורגל בגיל 35

הבוסני ששיחק בבארסה תלה את הנעליים לאחר קריירה מפוארת בטופ האירופי. הקשר נפרד ברשת החברתית: "הכדורגל היה המוזיקה שלי, המגרש היה הפסנתר שלי"

|
מיראלם פיאניץ' (רויטרס)
מיראלם פיאניץ' (רויטרס)

עולם הכדורגל נפרד היום (שלישי) מאחד הקשרים הטובים בשנים האחרונות, כאשר מיראלם פיאניץ' הודיע על פרישה ממשחק פעיל בגיל 35. הבוסני, שנודע בזכות ראיית המשחק ויכולת המסירה המדויקת שלו, שיתף את ההחלטה בסרטון כשהוא דומע ומתרגש במיוחד.

"ביליתי את חיי בניגון המנגינה שלי. כל נגיעה, כל מסירה וכל בעיטה הייתה תו", כתב הקשר בהודעת הפרידה שלו, בה הודה למשפחתו, למאמניו ולאוהדים שליוו אותו לאורך הדרך הארוכה על כר הדשא.

הקריירה של פיאניץ' הייתה רצופה בתחנות יוקרתיות במועדוני הפאר של היבשת, החל מפריצתו במדי ליון הצרפתית ועד להפיכתו לאחד השחקנים הטובים בעולם בתפקידו, בסרייה א'. השיא הגיע במדי רומא ויובנטוס, שם זכה בתארים רבים. לאחר מכן המשיך לברצלונה, עבר בבשיקטאש הטורקית ובשארג'ה מאיחוד האמירויות, לפני שחתם את הפרק המקצועי שלו במדי צסק"א מוסקבה, שהפכה לתחנה האחרונה.

מיראלם פיאניץמיראלם פיאניץ' במדי בארסה (הטוויטר של ברצלונה)

במסר האישי שפרסם, פיאניץ' כתב: "היום, בלב מלא הכרת תודה, אני יכול לומר שהסימפוניה הזו הייתה חיי". הוא הקדיש מילים חמות לצוותים הרפואיים והמקצועיים שעבדו מאחורי הקלעים בכל המועדונים בהם שיחק, והדגיש כי האוהדים היו "הנשמה של המשחק" וההשראה המרכזית לכל ביצועיו.

