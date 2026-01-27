השחיין הפראלימפי מארק מליאר הודיע על פרישה. מליאר, אחד מהספורטאים המעוטרים בספורט הפראלימפי שיתף היום (שלישי) כי הוא תולה את החליפה ומסיים את הקריירה הספורטיבית שלו.

מליאר זכה במשחקים הפראלימפיים בטוקיו בשתי מדליות זהב: אחת ב-200 מטר מעורב אישי והשנייה ב-400 מטר חופשי, ובעוד מדליית ארד במשחה ה-100 מטר גב. במשחקים בפאריס הוא זכה ב-100 מטר גב במדליית ארד.

בנוסף זכה בשתי מדליות ארד באליפות העולם ב-2017, ב-2018 זכה במדליית כסף ומדליית ארד באליפות אירופה, ב-2019 במדליית כסף ומדליית זהב. ב-2022 וב-2023 זכה במדליית ארד באליפות העולם וב-2024 במדליית זהב, כסף ופעמיים בארד באליפות אירופה.

מארק מליאר (לילך וייס רוזנברג)

“קריירה ספורטיבית יוצאת דופן”

מהוועד הפראלימפי נמסר: “למארק הייתה קריירה ספורטיבית יוצאת דופן, זכייה במדליות באליפויות אירופה ועולם, וארבע מדליות פראלימפיות, שתי מדליות זהב ואחת ארד בטוקיו 2020, וארד אחת בפריז 2024. הוועד הפראלימפי מודה לו על ייצוג מכבד של הספורט הפראלימפי ועל הגאווה שהביא למדינה כולה ומאחל לו הצלחה רבה בדרכו החדשה”.