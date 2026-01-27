יום חמישי, 29.01.2026 שעה 11:48
ספורט אחר  >> שחייה

השחיין הפראלימפי מארק מליאר הודיע על פרישה

אחד הספורטאים המעוטרים הודיע על תליית החליפה. מחזיק בארבע מדליות פראלימפיות כשזכה פעמיים בזהב בטוקיו ופעם אחת בארד, בנוסף למקום שלישי בפאריס

|
מארק מליאר (לילך וייס רוזנברג)
מארק מליאר (לילך וייס רוזנברג)

השחיין הפראלימפי מארק מליאר הודיע על פרישה. מליאר, אחד מהספורטאים המעוטרים בספורט הפראלימפי שיתף היום (שלישי) כי הוא תולה את החליפה ומסיים את הקריירה הספורטיבית שלו. 

מליאר זכה במשחקים הפראלימפיים בטוקיו בשתי מדליות זהב: אחת ב-200 מטר מעורב אישי והשנייה ב-400 מטר חופשי, ובעוד מדליית ארד במשחה ה-100 מטר גב. במשחקים בפאריס הוא זכה ב-100 מטר גב במדליית ארד. 

בנוסף זכה בשתי מדליות ארד באליפות העולם ב-2017, ב-2018 זכה במדליית כסף ומדליית ארד באליפות אירופה, ב-2019 במדליית כסף ומדליית זהב. ב-2022 וב-2023 זכה במדליית ארד באליפות העולם וב-2024 במדליית זהב, כסף ופעמיים בארד באליפות אירופה.

מארק מליאר (לילך וייס רוזנברג)מארק מליאר (לילך וייס רוזנברג)

“קריירה ספורטיבית יוצאת דופן”

מהוועד הפראלימפי נמסר: “למארק הייתה קריירה ספורטיבית יוצאת דופן, זכייה במדליות באליפויות אירופה ועולם, וארבע מדליות פראלימפיות, שתי מדליות זהב ואחת ארד בטוקיו 2020, וארד אחת בפריז 2024. הוועד הפראלימפי מודה לו על ייצוג מכבד של הספורט הפראלימפי ועל הגאווה שהביא למדינה כולה ומאחל לו הצלחה רבה בדרכו החדשה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */