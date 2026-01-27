תהליך דומה לרונאלדו: אמבפה וההסבה לחלוץ

העונה בליגה הספרדית מתחילה להיכנס לרגעי ההכרעה. ברצלונה וריאל מדריד ניצחו כשלאמין ימאל וקיליאן אמבפה שוב הבקיעו, והראש בראש בין שתי הענקיות נמשך, אבל לא רק הכוכבים נתנו הצגה בפנטזי במסגרת המחזור ה-21.

לעמוד המשחק לחצו כאן.

בברצלונה הצטיין מעל כולם דני אולמו עם 14 נקודות, בזכות שער, בישול, שמירה על רשת נקייה, מסירת מפתח ו-3 הרחקות כדור. לאמין ימאל וראפיניה סיימו כל אחד עם שער ו-4 מסירות מפתח, לספרדי היו גם שתי חטיפות והוא סיים עם 11 נקודות לעומת 10 של חברו הברזילאי. פאו קוברסי עם 9 נקודות בלט הגנה.

בריאל מדריד, ניחשתם נכון, קיליאן אמבפה היה מעל כולם עם 12 נקודות עם צמד ושלושה דריבלים. אחריו ארדה גולר, ג'וד בלינגהאם, דין האוס ואלברו קאררס עם תשע נקודות כל אחד. ויניסיוס עם הופעה מלאה, מסירת פתח ושלושה דריבלים סיים עם 4 נקודות בסך הכל.

מחווה ענק: 0:2 לריאל מדריד על ויאריאל

ההסבה של אמבפה

אמבפה השלים את המעבר לחלוץ 9 קלאסי בריאל מדריד. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בעלייה בממוצע השערים שלו, גם אם מספר הבישולים ירד בצורה משמעותית. במדים הלבנים הוא כבר עומד על 78 שערים ב-87 משחקים, ממוצע של 0.89 שער למשחק, לעומת 0.83 בתקופתו בפאריס. הפער בבישולים בולט הרבה יותר: בפ.ס.ז’ הוא סיפק בישול אחד בכל כשלושה משחקים, בעוד שכעת הוא זקוק כמעט לתשעה משחקים לבישול אחד בלבד, עם 10 בישולים ב-87 הופעות.

בתקופתו במונאקו שיחק בעיקר כחלוץ שני או כשחקן כנף, והגיע עד חצי גמר ליגת האלופות ב-2017 כשרדאמל פלקאו היה החלוץ המרכזי. אז לא היה פער גדול בין מספר השערים לבישולים, 27 שערים ו-16 בישולים ב-60 משחקים. גם בפ.ס.ז’ שיחק לצד חלוץ מטרה כמו אדינסון קבאני, כשההשפעה העיקרית שלו הייתה מהאגף השמאלי. בעונתו הראשונה בפ.ס.ז’ כבש 21 שערים ובישל 17. בעונת 2021/22 רשם 39 שערים ו-26 בישולים ב-46 משחקים. עם השנים הפך בהדרגה לשחקן התקפה מרכזי יותר, כפי שנראה בעונת כריסטוף גאלטייה, לצדם של ליאו מסי וניימאר.

אמבפה ו-ויניסיוס (IMAGO)

תהליך דומה עבר גם בנבחרת צרפת, כאשר אוליבייה ז’ירו היה החלוץ המרכזי בזכייה במונדיאל 2018. עם הזמן הפך אמבפה לחלוץ 9 של דידייה דשאן, אך במספרים הוא עדיין מציג נתונים של חלוץ שני או שחקן כנף, עם 55 שערים ו-40 בישולים ב-94 הופעות.

עם הגעתו של גאלטייה בעונת 2022/23 כבש אמבפה 41 שערים, אך הסתפק בעשרה בישולים בלבד, אותו מספר שרשם גם בעונה שלאחר מכן, שהייתה הפורייה ביותר שלו בפ.ס.ז’ עם 44 שערים. את אותו נתון הוא השווה אשתקד בריאל מדריד, שם קרלו אנצ’לוטי רואה בו חלוץ 9 לצדו של ויניסיוס באגף שמאל, וגם אז סיים עם 44 שערים בכל המסגרות.

העונה, לצ’אבי אלונסו הייתה תפיסה ברורה כבר מההתחלה, ונראה שגם אלברו ארבלואה לא מתכוון לשנות את תפקידו. אמבפה מציג כעת את ממוצע הכיבושים הטוב ביותר בקריירה שלו. כשעוד הכל פתוח, הצרפתי כבר כבש 34 שערים העונה, מרחק עשרה בלבד משיאו האישי, ומספר הבישולים מדגיש את השינוי שעבר: חמישה כאלו בלבד ב-28 משחקים.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

בעקבות דרכו של כריסטיאנו

גם כריסטיאנו רונאלדו עבר תהליך דומה בריאל מדריד, אם כי תמיד שיחק לצד חלוץ, גם אם לא 9 קלאסי, בדמותו של קארים בנזמה. CR7 התרחק בהדרגה מהאגף ונכנס יותר ויותר לרחבה, תהליך שאמבפה מבצע כיום. עם זאת, העונה אפילו כריסטיאנו, שסיים את דרכו במדריד עם 450 שערים ב-438 משחקים, ממוצע של 1.02 שערים ל-90 דקות, לא הגיע לנתונים של אמבפה. הצרפתי, עם 34 שערים ב-28 משחקים, עומד על ממוצע של 1.21 שערים למשחק.

נמשיך עם הניוד בפנטזי, אתלטיקו מדריד נהנתה מ-8 נקודות ש מארק פוביל ודויד האנצ'קו ב-0:3 על מיורקה, תיאגו אלאדה ואלכסנדר סורלות' שמצאו את הרשת סיימו עם 6 נקודות כל אחד וחוליאן אלברס סיים עם 7 נקודות כי רשם 4 דריבלים, 2 מסירות מפתח ו-2 תיקולים.

חוליאן אלברס בפעולה (IMAGO)

ב-2:3 הדרמטי של לבאנטה על אלצ'ה קיבלנו לא פחות מ-18 נקודות של מצטיין המחזור פבלו מרטינס שכבש, בישל והוסיף 8 מסירות מפתח ו-3 חטיפות. בריאל סוסיאדד בלט מיקל אויארסבאל עם 14 נקודות בזכות צמד, שתי מסירות מפתח ו-3 תיקולים ב-1:3 של קבוצתו על סלטה ויגו.

את הדירוג הכללי מוליך פסי החקלאי עם 1,968 נקודות. במחזור ה-21 ניצח המנג'ר Balon de Or עם 106 נקודות. זה ההרכב המנצח שבחר: סטולה דימיטרייבסקי, דויד האנצ'קו, חואן איגלסיאס, אלכס מורנו, קרלוס אלברס, מרקוס יורנטה, דני אולמו, ג'וד בלינגהאם, קרלוס ויסנטה, לאמין ימאל (קפטן) וקיליאן אמבפה.