"המשטרה טועה, כנראה יש גורם שמנסה לפגוע"

הכדורגל הישראלי ראה כבר כמה פרשות גדולות לאורך השנים, אבל דבר זה לא היה כבר הרבה זמן. במסגרת אחת מפרשות השחיתות הגדולות שהיו בכדורגל הישראלי, ימ"ר חוף במשטרה עצר לא פחות מ-19 חשודים הקשורים לקבוצה בליגה הלאומית. בסופו של דבר מעצרם של שבעה מהחשודים הוארך בארבעה ימים, ועו”ד שאדי סרוג'י עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE כשהוא מייצג ארבעה חשודים בפרשת “כדור הכסף”.

אתה מייצג חלק מהחשודים בפרשה, מה אתה יכול לומר לנו?

”אני מייצג ארבעה חשודים בפרשה, שהם מנהלים, מאמנים, ואני חושב שכנראה למשטרת ישראל יש טעות. אני מקווה שהם יעלו על הטעות הזו באופן מהיר כדי שההנהלה תחזור לתפקד”.

מה זאת אומרת טעות? המשטרה המציאה הכל ואין כלום?

”אני לא רוצה להגיד המציאה, אבל כנראה שיש גורם מסוים שרוצה לפגוע בהצלחת הקבוצה. מדובר בקבוצה שנמצאת במקום השלישי בליגה הלאומית”.

כדוריד אילוסטרציה (IMAGO)

אני יכול להגיד לך שהמשטרה מנהלת חקירה סמויה מספר חודשים רב.

”החקירה מתנהלת חודשיים כאשר העבירות שמיוחסות להם הן מ-2025. זאת אומרת שזה לא קרה בזמן שהקבוצה נמצאת בליגה הלאומית”.

אתה חושב שזה ייגמר בלי כלום?

”בית המשפט על אף שניתן להם יומיים כדי שיוכלו לחקור את העדים שהם צריכים לחקור כדי למנוע כל שיבוש אפשרי בחקירה ואני מקווה שבית המשפט ביום חמישי יורה על שחרור החשודים”.

מה החשודים שלך אומרים לך לגבי החלק שלהם?

”הם מאמינים בחפותם, אומרים שמדובר בקבוצה מסודרת, עם בקרה של ההתאחדות ושל רואה חשבון ולא קשורים לכל העבירות שמיוחסות להם”.

יש פה באמת התערבות של ארגוני פשיעה וגורמים שלא קשורים לכדורגל?

”ככה המשטרה טוענת, אני מקווה שלא, אבל עוד לא נחשפנו לחומר. אנחנו מבחינת הלקוחות שלנו לא מעורבים בכלל. כולם נעדרי עבר פלילי”.

האם המשטרה ובית המשפט אתמול בהארכת המעצר הציגו לכם חומרים?

”החומרים רק הוצגו לבית המשפט, הם חסויים בשלב הזה, אבל נמסר שהעבירות בוצעו עד ספטמבר 2025, שזו עד תחילת העונה הזו, מעבר לכך אנחנו לא יודעים יותר מדי פרטים”.