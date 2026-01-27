יום שלישי, 27.01.2026 שעה 14:03
ליגה אנגלית 25-26
5017-4223ארסנל1
4621-4723מנצ'סטר סיטי2
4625-3523אסטון וילה3
3834-4123מנצ'סטר יונייטד4
3725-3923צ'לסי5
3632-3523ליברפול6
3432-3223פולהאם7
3332-3523ברנטפורד8
3329-3223ניוקאסל9
3326-2523אברטון10
3326-2423סנדרלנד11
3031-3323ברייטון12
3043-3823בורנמות'13
2831-3323טוטנהאם14
2828-2423קריסטל פאלאס15
2638-3123לידס16
2534-2323נוטינגהאם פורסט17
2045-2723ווסטהאם18
1544-2523ברנלי19
843-1523וולבס20

דווקא כשהוא בשיא כושרו: פטריק דורגו נפצע

אחד מכוכבי מנצ'סטר יונייטד העונה וממצטייני שני הניצחונות הגדולים תחת קאריק על מנצ'סטר סיטי וארסנל נפגע בהמסטרינג וצפוי להיעדר כחודשיים וחצי

|
פטריק דורגו (IMAGO)
פטריק דורגו (IMAGO)

מנצ’סטר יונייטד לא הייתה יכולה לדמיין פתיחה טובה יותר תחת מייקל קאריק, כאשר השדים האדומים נקלעו ללו”ז הכי קשה שיש לליגה האנגלית להציע ויצאו עם שש נקודות אחרי 0:3 אדיר על מנצ’סטר סיטי ו-2:3 מטורף על ארסנל, ובכך הם ניצחו את שתי המוליכות והטוענות לכתר, ובעיקר יריבות עתיקות מאוד.

רק שעם התקופה הטובה יש גם חדשות רעות ומזל מתסכל, כאשר אחד השחקנים הכי בולטים בשני המשחקים הללו ובאופן כללי העונה במנצ’סטר יונייטד, פטריק דורגו, נפצע וייעדר בתקופה הקרובה. לפי הדיווחים באנגליה, הדני צפוי להיעדר כחודשיים וחצי. הפגיעה היא בהמסטרינג.

ההיעדרות הזו תהיה מכה גדולה עבור קאריק, שייאלץ לאלתר עם שחקן אחר במקומו. מאז שהמאמן הזמני מונה הוא החזיר את המועדון לשחק עם מערך של 4-3-3 ושם את דורגו כקיצוני בהתקפה, אחרי שהיה קיצוני במערך של שלושה בלמים תחת רובן אמורים.

מייקל קאריק (IMAGO)מייקל קאריק (IMAGO)

מצבה של יונייטד בליגה

דורגו נראה נהדר בשני המשחקים הללו ואף כבש שער מדהים נגד ארסנל, שעזר ליונייטד לנצח 2:3 אחרי דרמה גדולה. האדומים במקום הרביעי בפרמייר ליג אחרי 23 מחזורים, שמונה נקודות מאסטון וילה השלישית, שמונה מסיטי השנייה ו-12 מארסנל המוליכה.

אם נתסכל על לוח הזמנים הקרוב של יונייטד, הוא קל משמעותית יותר כמובן משני המשחקים הראשונים של קייריק, מכיוון שהמאמן פגש את שתי הקבוצות הטובות בליגה בפתיחת הקדנציה שלו. במחזור הקרוב הקבוצה תארח את פולהאם, לאחר מכן תארח את טוטנהאם ואז תתארח את ווסטהאם, ואם תנצח בכל השלושה, האוהד המפורסם סוף סוף יוכל להסתפר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
