ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"הקלה מהולה בעצב ובשמחה, יש לנו עם מדהים"

קרן ציוני, דודתו של רס"ל רן גואילי, שגופתו הושבה משבי חמאס, שיתפה בתחושות לאחר הבשורה ב"שיחת היום": "הורדת הסיכות של כולם העבירה בי צמרמורת"

|
תמונתו של רן גואילי (שחר גרוס)
תמונתו של רן גואילי (שחר גרוס)

לאחר 843 ימים אותר בלב עזה לוחם היס”מ, רס”ל רן גואילי, החטוף האחרון שנמצא בשבי, וכעת לראשונה מאז 2014 אין אף חטוף ישראלי בידי חמאס. דודתו של רן, קרן ציוני דיברה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שלום קרן. אנחנו מוסרים חיבוק גדול לך ולמשפחה. אני מניח שיש הקלה מסוימת.
”זה הכל ביחד. להיות על רכבת הרים שנתיים וחצי ופתאום היא נעצרת. זו הקלה מהולה בעצב ובשמחה. זו ערבות הדדית של עם ישראל, יש לנו עם מדהים. כל חיילי צה”ל, המשטרה, כוחות הביטחון. הורדתם את הסיכות ביחד וזה מרגש, יש בי צמרמורת. קיווינו לסוף אחר שהוא יחזור בחיים, האמנו באמונה שלמה, אבל על פני האלטרנטיבה שלא נמצא אותו אף פעם, והאלטרנטיבה הזו עדיפה. אי הוודאות הורגת ויש משהו משחרר בלסגור מעגל ולייצר מציאות חדשה”.

הוא היה אוהד הפועל באר שבע.
”הם היו איתנו ועדיין איתנו כל הזמן. הם הזכירו אותו בכל משחק ודיברו עליו. יש לנו עם מדהים ותודה עליכם”.

הרמטכ”ל אתמול הודיע לכם. מה עבר לכם בראש?
”בעלי טליק בדיוק התראיין ואמרתי לו לבוא עכשיו. לא הספקנו אפילו להודיע לילדים כי זה יצא מהתקשורת. אני לא יודעת להגדיר את התחושות שיש לנו כרגע כי זה הכל מהכל, אבל נכנס קצת אוויר”.

מתי ההלוויה?
”מחר, ב-12:30. יש שאטלים בכניסה למיתר, אנחנו עושים את זה במגרש כדורגל גדול ובגלל שבית העלמין קטן ומצומצם אנחנו נמשיך משם רק המשפחה. יש גם את השיירה משורה שתצא מחר בבוקר”.

