ליגת ווינר סל 25-26
291148-138015הפועל ת"א
271144-135115מכבי ת"א
261150-121815הפועל העמק
261329-142415בני הרצליה
251189-128415הפועל ירושלים
241248-122315הפועל חולון
211372-129415עירוני קריית אתא
211289-126815עירוני רמת גן
211337-129215הפועל ב"ש/דימונה
201280-121215מכבי ראשל"צ
201273-119615עירוני נס ציונה
181298-121015מכבי רעננה
181306-117415אליצור נתניה
161164-100115הפועל גליל עליון

הפועל חולון הודיעה על סיום דרכו של טוד ווית'רס

לאחר שלא נכח בשבת בניצחון 64:93 על קריית אתא, הפורוורד האמריקני עזב רשמית את הקבוצה של יואב שמיר: "מודים לטוד על תרומתו ומאחלים לו בהצלחה"

יואב שמיר (מרטין גוטדאמק)
יואב שמיר (מרטין גוטדאמק)

הפועל חולון הודיעה היום (שלישי) שהפורוורד, טוד ווית’רס סיים את דרכו בקבוצה. מאוחר יותר (20:30) הקבוצה ״תארח״ את לה מאן הצרפתית במסגרת המחזור השני של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב״א. קבוצתו של יואב שמיר תנסה לחזור למסלול הניצחונות בזירה האירופית לאחר התבוסה בשבוע שעבר.

הסגולים הגיעו לסמוקוב אתמול ללא ווית׳רס שגם לא נכח במשחק מול עירוני קריית אתא בשבת האחרונה לאחר שנאמר לו כי הוא רשאי לחפש קבוצה. הפורוורד כאמור, יעזוב את הפועל חולון שבשלב זה לא תביא לו מחליף מאחר ועד כה הקבוצה ניצלה תשעה מתוך עשרת הרישומים המותרים. במועדון כתבו: “אנו מבקשים להודות לטוד בעל האישיות המיוחדת על תרומתו לקבוצה ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו ובכלל”.

מאמן הקבוצה, יואב שמיר, אמר לקראת המשחק הערב: "אנחנו פוגשים את לה מאן,קבוצה מצוינת שהתחילה את שלב הטופ 16 עם ניצחון גדול על גלאטסראיי בטורקיה. קבוצה שמהווה עבורנו אתגר בגלל צורת המשחק המהיר והאינטנסיבי שלה וזה הזמן שלנו להוכיח את עצמנו ולהראות שאנחנו יכולים לנצח מול צורת משחק כזאת. עשינו הכנה טובה למרות הלו"ז הקשוח,יאללה חולוניה".

