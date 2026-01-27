אנטמן ביקש להשתחרר, איסט רוצה לעזוב בינואר

נראה שהפועל חיפה לפני תקופה של כמה שינויים, ולא רק על הקווים. חיים סילבס כבר מונה ואף הוצג היום (שלישי) בתור מחליפו של גל אראל, ולא מעט אנשים עם עתיד בערפל במועדון כמו ג’בון איסט שבאר שבע רוצה אותו וגם בגזרת השוערים.

לפני שסילבס הוצג, דובר הצפוניים בישר שהמועדון מחכה להסכם השאלה חתום מצד מכבי תל אביב כדי להחזיר את יואב גראפי להפועל חיפה, ואפילו הקבוצה מהכרמל מקווה שהוא ייקח חלק באימון כבר מחר. עם ההגעה שלו ייתכן שיגיעו עזיבות, כאשר ניב אנטמן ביקש לעזוב.

בהפועל חיפה טרם השיבו לבקשתו של אנטמן לגבי האם לאפשר לו אכן לעזוב את הסגל של חיים סילבס, כאשר במועדון בוחנים את הבקשה בעקבות הפציעה של בנג’מין מ’ציני. אנטמן נבחר להיות בתחילת העונה השוער הראשון ואין לו כל כוונה לחזור לעמדת השוער השני, והוא בוחן מספר אופציות.

יואב גראפי (ראובן שוורץ)

איסט רוצה לעזוב כעת, אלמוג יגיע?

בנושא של ג’בון איסט, אז בהפועל באר שבע פתחו במו”מ איתנו לקראת העונה הבאה, דבר שמותר מכיוון שהחלוץ מסיים חוזה בקיץ, אבל איסט רוצה מאוד לעזוב כבר בינואר ובהפועל חיפה עשויים לבחון טרייד, כששמו של אילון אלמוג עשוי להיכלל במצב שכזה.