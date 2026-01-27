רצח, בריחה וכדורגל: הסיפור המטורף של דרו

הרומן של דרו בברצלונה היה נראה מבטיח, אבל הסתיים בצורה קצרה הרבה יותר מכפי שקיוו בקטלוניה, כשהכישרון הצעיר חתם אתמול (שני) במדי פאריס סן ז’רמן תמורת 8 מיליון אירו. השחקן בן ה-18 הראה ניצוצות וקיבל את האמון מהאנזי פליק, אך ימשיך את הקריירה המקצוענית שלו בעיר האורות.

הנער המבטיח, שנולד בגאליסיה, סוחב איתו סיפור שהתרחש לפני שהוא נולד, שיכול היה לשנות את כל התמונה הנוכחית: סיפור שנחתם ב-31 בינואר 1992. באותו היום, שני שוטרים – חסוס ולה ומנואל לורנצו נעצרו אחרי שרצחו שלא בתפקיד ארבעה אנשים: איש העסקים דויד פרננדס שהיה סגן הנשיא של סלטה ויגו, אשתו פילאר סנרומאן, ביתם מרתה ועוזרת הבית אנה איזבל קוסטאס.

החלטה נועזת אחת שינתה את העתיד

השוטרים, שנכנסו לביתם במדים כדי לחטוף אותם ולאחר מכן גם לשדוד אותם, פספסו שני ילדים שהצליחו לברוח באותו הלילה. אחד מאותם ילדים היה פדרו, אביו של דרו. אילולא היה מצליח לחמוק באותו לילה, ייתכן כי גורלו היה כמו של הוריו, והכדורגל העולמי היה נראה אחרת לחלוטין. ולגבי שני הרוצחים: הם נמצאו אשמים בשנת 1996 וקיבלו עונש מאסר של לא פחות מ-212 שנים.