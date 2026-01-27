יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:50
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
4515-4119פאריס סן-ז'רמן1
4316-3319לאנס2
3820-4419מארסיי3
3620-3219ליון4
3229-3419ליל5
3127-3019ראן6
3023-3219שטרסבורג7
2923-3119טולוז8
2530-2519לוריין9
2433-2819מונאקו10
2325-2019אנז'ה11
2231-2419ברסט12
2136-2519ניס13
2032-2419פ.צ. פאריס14
2024-1619לה האבר15
1434-1819נאנט16
1229-1419אוקזר17
1245-2119מץ18

רצח, בריחה וכדורגל: הסיפור המטורף של דרו

הרכש החדש של פאריס סן ז'רמן, אשר עזב את ברצלונה, סוחב אחריו היסטוריה שהחלה עוד לפני שנולד. החלטה נועזת אחת של אביו שינתה את כל חיי משפחתו

|
דרו (IMAGO)
דרו (IMAGO)

הרומן של דרו בברצלונה היה נראה מבטיח, אבל הסתיים בצורה קצרה הרבה יותר מכפי שקיוו בקטלוניה, כשהכישרון הצעיר חתם אתמול (שני) במדי פאריס סן ז’רמן תמורת 8 מיליון אירו. השחקן בן ה-18 הראה ניצוצות וקיבל את האמון מהאנזי פליק, אך ימשיך את הקריירה המקצוענית שלו בעיר האורות.

הנער המבטיח, שנולד בגאליסיה, סוחב איתו סיפור שהתרחש לפני שהוא נולד, שיכול היה לשנות את כל התמונה הנוכחית: סיפור שנחתם ב-31 בינואר 1992. באותו היום, שני שוטרים – חסוס ולה ומנואל לורנצו נעצרו אחרי שרצחו שלא בתפקיד ארבעה אנשים: איש העסקים דויד פרננדס שהיה סגן הנשיא של סלטה ויגו, אשתו פילאר סנרומאן, ביתם מרתה ועוזרת הבית אנה איזבל קוסטאס.

החלטה נועזת אחת שינתה את העתיד

השוטרים, שנכנסו לביתם במדים כדי לחטוף אותם ולאחר מכן גם לשדוד אותם, פספסו שני ילדים שהצליחו לברוח באותו הלילה. אחד מאותם ילדים היה פדרו, אביו של דרו. אילולא היה מצליח לחמוק באותו לילה, ייתכן כי גורלו היה כמו של הוריו, והכדורגל העולמי היה נראה אחרת לחלוטין. ולגבי שני הרוצחים: הם נמצאו אשמים בשנת 1996 וקיבלו עונש מאסר של לא פחות מ-212 שנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */