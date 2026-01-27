יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:29
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

ב"ש להפועל חיפה: נקיים מו"מ מול ג'בון איסט

הדרומיים הודיעו לצפוניים שהם פותחים בשיחות עם החלוץ, שמסיים חוזה בקיץ, כדי להחתימו לעונה הבאה בדומה למקרה זלאטנוביץ'. וגם: הסיכוי שיגיע כעת

|
ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע הודיעה להפועל חיפה שהיא מתכוונת לפתוח במשא ומתן מול ג'בון איסט לגבי חוזה לעונה הבאה. הג'מייקני בן ה-30 מסיים את חוזהו בתום העונה ויכול לנהל מו"מ עם כל קבוצה לקיץ הקרוב. סאבובו בנדה, איילון אלמוג או אלון תורג'מן עשויים לעשות את הדרך ההפוכה במידה והעסקה תצא לפועל כבר בחלון הנוכחי. איסט לא משחק בעמדה המבוקשת בבאר שבע, שצריכה להתחזק בכנפיים ולאו דווקא בחוד ההתקפה, שם משחק איגור זלאטנוביץ'.

יחד עם זאת, במידה שבבאר שבע לא יצליחו למצוא שחקני כנף, לא מן הנמנע שיבקשו לצרף את איסט כבר בחלון הקרוב. בבאר שבע עשו מהלך דומה בעונה שעברה, כשהחתימו את איגור זלאטנוביץ' בינואר לקיץ האחרון כשהצדדים ידעו שהסרבי מסיים חוזה במכבי נתניה בסיום העונה, וכאמור מותר לשחקן במצב כזה לחתום במועדון אחר לעונה שמלווה לאחר מכן.

באר שבע עדיין ללא חיזוק

הפועל באר שבע טרם חיזקה את הסגל שלה בחלון ההעברות הנוכחי ואמנם הדרומיים ניצחו 2:3 את קריית שמונה במחזור הקודם, אבל לא מזמן הם איבדו את הפסגה וכרגע בית”ר ירושלים במקום הראשון עם 46 נקודות, כשבאר שבע עם 45 נקודות במקום השני.

רן קוזרן קוז'וק (רדאד ג'בארה)

בינתיים ובזמן שהיא במקום הראשון, בית”ר ירושלים כן חיזקה את הסגל לקראת הישורת האחרונה של העונה כשהחתימה את בוריס אינו וגם את גונסאלס החלוץ. בעונה שעברה רן קוז’וק וחניכיו היו במרוץ האליפות לאורך כל הדרך והיו קרובים לזכות, אבל בסופו של דבר איבדו את זה למכבי תל אביב והעונה אלונה ברקת תעשה מה שצריך כדי לא לשחזר אירוע דומה, וללכת עד הסוף.

