"ברוניניו? מוכנים לשחרר, אבל בתנאים שלנו"

בעוד במכבי חיפה ממששיכים בניסיונות להתחזק בברוניניו או במנואל בנסון, בקרפטי לבוב האוקראינית, קבוצתו של הקשר הברזילאי, התייחסו לעתידו. המנכ"ל אולג רוסול אמר: “העמדה של המועדון שלנו היא לא לנסות ליצור ‘כלוב זהב’. חשוב לנו מאוד ששחקן שנמצא במועדון יהיה עם 100% מוטיבציה, ואפילו יותר, לשחק עבור קרפטי.

"אם ברגע מסוים, מסיבות שונות, הוא מאבד את המוטיבציה הזו, אנחנו פתוחים לדבר איתו, להיכנס למו״מ, ואם יש הצעה שמספקת את המועדון, לשחרר את השחקן”.

רוסול הדגיש גם כיצד מתנהלים הכספים שמתקבלים ממכירת שחקנים: “הכספים שאנחנו מקבלים ממכירת כדורגלנים מושקעים מחדש מיד במועדון. הם לא נשארים בחשבונות, והבעלים לא לוקח אותם לצרכים אישיים. יש לנו שלושה ערוצי השקעה עיקריים: מחלקת הנוער, חיזוק הסגל - חיפוש מחליפים לשחקנים שעוזבים - וכן עמידה בחובה החוקית של החזר חובות לנושים של קרפטי הקודמת”.

התנאי של קרפטי לבוב

בהקשר למדיניות הכלכלית הוסיף: “בשלב הזה אנחנו לא רואים צורך להתחרות במועדונים אחרים בהוצאות על העברות או בהעלאת שכר. אם מגיעה הצעה מעניינת על שחקן שלנו ואנחנו רואים שהוא מאבד מוטיבציה ולא רוצה להישאר, אנחנו מוכנים לשחרר, אבל בתנאים שמקובלים עלינו”.

ברוניניו (IMAGO)

לסיום, התייחס רוסול לאפשרות של החתמות נוספות בחלון החורף: “כן, אנחנו כל הזמן מחפשים חיזוק. זה תהליך מתמשך שלא נעצר אף פעם. גם במסגרת חלון ההעברות הזה העבודה נמשכת. אני מקווה שלפני פתיחת האליפות נקבל שחקנים חדשים ונחזק את הקבוצה”.