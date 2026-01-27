יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"הקהל לחץ המון זמן", "היה ברור אחרי הדרבי"

בסרביה סיקרו את הפיטורים של ז'רקו לאזטיץ' ממכבי ת"א: "המועדון נתן לו גב תקופה ארוכה, אבל ההפסד להפועל ת"א חרץ את גורלו", "עזיבה בלתי נמנעת"

|
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)
ז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

שישיות מבית”ר לא הספיקה, שישייה נוספת מליון גם לא, גם את התבוסה נגד מכבי חיפה ז’רקו לאזטיץ’ שרד, אבל בסוף ההפסד להפועל ת”א אמש (שני) והעובדה שרצף 12 השנים של שליטה מוחלטת של מכבי ת”א בעיר נגמר היה יותר מידי עבור מיץ’ גולדהאר, והצהובים הודיעו באופן רשמי על פרידה מהמאמן הסרבי.

במולדתו סיקרו כמובן גם כן את הפיטורים וכמעט בכל אתרי הספורט עשו ידיעה בעקבות האירוע. ב’ספורטל’ כתבו: “לאזטיץ’ היה תחת לחץ של האוהדים תקופה ארוכה, אבל המועדון נתן לו גב עד כה. ההפסד הדרבי חרץ את גורלו והיה כל כך כואב שהוחלט על פרידה לאחר שנה וחצי”.

ב’ספורטסקה’ המקומי הוסיפו: “היה אפשר לנחש זאת מיד עם ההפסד של מכבי ת”א להפועל ת”א, וזה נעשה רשמית. שלושה הפסדים ברציפות, הקבוצה התרחקה עד כדי עשר נקודות מהמקום הראשון ובסופו של דבר אחרי שהאוהדים לחצו במשך תקופה ארוכה ההפסד להפועל ת”א גרם לעזיבה בלתי נמנעת”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */