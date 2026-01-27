בשעה זו: הדיון של מכבי ת"א בבית הדין המחוזי

המאבק בין מכבי תל אביב לבית”ר תל אביב מגיע אל בית הדין המחוזי: בשעה זו נערך הדיון בגין בקשת הצהובים לפסול את עו”ד ליאור מזור מתפקיד הבורר בתיק העוסק בסכסוך הכספי סביב מעבר שחקנים בין המועדונים. בדיון עצמו את בית”ר תל אביב רמלה מייצגים עורך הדין גהייר ועורך הדין שניר, כאשר את מכבי תל אביב מייצגים עורך הדין גל מזרחי, עורך הדין נחום כהן ועורך הדין שלום מטלון. השופט בדיון הוא גלעס הס.

לטענת המועדון, קיים קשר אישי בין עו”ד מזור לבין מכבי חיפה, יריבתה המושבעת של מכבי ת”א, וכי התנהלותו הציבורית יוצרת חשש למשוא פנים ואף פוגעת באמון הציבור. בבקשה שהוגשה צורפות תיעודים מרשתות חברתיות בהם נראה עורך הדין ביציעי הירוקים, בנוסף נטען כי מזור פרסם התבטאויות פוגעניות כלפי אוהדי הצהובים, בהם השתמש בכינוי “גרמנים”.

מן העבר השני, בבית”ר ת”א טוענים כי מדובר ב”ניסיון טקטי שקוף” להביא לסיכול הבוררות ולעכב את ההכרעה הסופית, הבורר עצמו דחה את הבקשה לפסילתו בהחלטה מנומקת וחדה, בה קבע קביעות משפטיות ברורות באשר למבחני הפסילות ולציפייה לניטרליות מוחלטת של בורר בעולם הספורט. בנוסף, בית הדין העליון של ההתאחדות דחה את ערעור מכבי ת”א, שכעת עברה לבית הדין המחוזי.

מהלך הדיון