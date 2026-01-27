יום שלישי, 27.01.2026 שעה 15:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

בשעה זו: הדיון של מכבי ת"א בבית הדין המחוזי

לאחר שבקשתם לפסילת הבורר, עו"ד ליאור מזור, ועיכוב הבוררות בינם לבין בית"ר ת"א נדחתה בידי בית הדין העליון של ההתאחדות, הצהובים ערערו למחוזי

|
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

המאבק בין מכבי תל אביב לבית”ר תל אביב מגיע אל בית הדין המחוזי: בשעה זו נערך הדיון בגין בקשת הצהובים לפסול את עו”ד ליאור מזור מתפקיד הבורר בתיק העוסק בסכסוך הכספי סביב מעבר שחקנים בין המועדונים. בדיון עצמו את בית”ר תל אביב רמלה מייצגים עורך הדין גהייר ועורך הדין שניר, כאשר את מכבי תל אביב מייצגים עורך הדין גל מזרחי, עורך הדין נחום כהן ועורך הדין שלום מטלון. השופט בדיון הוא גלעס הס.

לטענת המועדון, קיים קשר אישי בין עו”ד מזור לבין מכבי חיפה, יריבתה המושבעת של מכבי ת”א, וכי התנהלותו הציבורית יוצרת חשש למשוא פנים ואף פוגעת באמון הציבור. בבקשה שהוגשה צורפות תיעודים מרשתות חברתיות בהם נראה עורך הדין ביציעי הירוקים, בנוסף נטען כי מזור פרסם התבטאויות פוגעניות כלפי אוהדי הצהובים, בהם השתמש בכינוי “גרמנים”.

מן העבר השני, בבית”ר ת”א טוענים כי מדובר ב”ניסיון טקטי שקוף” להביא לסיכול הבוררות ולעכב את ההכרעה הסופית, הבורר עצמו דחה את הבקשה לפסילתו בהחלטה מנומקת וחדה, בה קבע קביעות משפטיות ברורות באשר למבחני הפסילות ולציפייה לניטרליות מוחלטת של בורר בעולם הספורט. בנוסף, בית הדין העליון של ההתאחדות דחה את ערעור מכבי ת”א, שכעת עברה לבית הדין המחוזי.

מהלך הדיון

