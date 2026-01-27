הצטרפו לשידור החי של התוכנית "שיחת היום"הנושאים החמים בספורט בשידור חי באתר ובערוץ ONE: כל החדשות ממכבי ת"א אחרי פיטורי לאזטיץ’, האם זהבי יחזור לקריית שלום וגם כתב אישום נגד טבריה גידי ליפקין ואסי ממן | 27/01/2026 13:00 דניאל דאפה ועמרי אלטמן חוגגים (רדאד ג'בארה) כל החדשות ממכבי תל אביב אחרי פיטורי ז’רקו לאזטיץ’, האם ערן זהבי יחזור לקריית שלום וגם כתב אישום נגד עירוני טבריה: כל זאת ועוד בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.ישיר: שיחת היום - כל מה שקורה בספורטהתוכנית “שיחת היום” של ONE משודרת בכל יום ראשון עד חמישי באתר ובערוץ ONE, ומשודרת גם עכשיו. הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש