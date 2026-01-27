יום שישי, 20.02.2026 שעה 02:35
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
75%695-7008שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
50%681-6748טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
88%584-6708א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
88%591-7318מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

התפרקות: הפועל חולון נכנעה 106:85 ללה מאן

החניכים של יואב שמיר התקשו מול הקצב הגבוה של הצרפתים, שברחו עם ריצת 0:19 ברבע האחרון אחרי שלושה רבעים צמודים. סנוגו ומקריי בלטו אצל הסגולים

|
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)
נתנאל ארצי (חגי מיכאלי)

המחזור השני בשלב 16 האחרונות של ליגת האלופות המשיך הערב (שלישי) בסמוקוב ארנה, בולגריה, כשהפועל חולון אירחה את לה מאן. הסגולים הגיעו לאחר תבוסה במחזור הפתיחה מול ריטאס וילנה וקיוו לצאת לדרך חדשה עם ניצחון שיגדיל את סיכויי העפלה, אך לצערם זה לא קרה. הצרפתים פתחו חזק את המשחק ולא הביטו לאחור כשהובילו לאורך ההתמודדות כולה עד ההתפוצצות ברבע האחרון והניצחון המשכנע 85:106 בסיום.

כבר מדקות הפתיחה האורחת נתנה הצהרת כוונות עם קצב מהיר וקליעות מרשימות משלוש. חולוניה התקשתה למצוא פתרונות הגנתיים לריצה של היריבה, אבל יכולת התקפית טובה של אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי ודרין גרין שמרו על המארחת בתמונה. בעיה נוספת הורגשה גם מתחת לסל כשלה מאן שלטה לחלוטין בריבאונד עם 21 כאלו עם הירידה להפסקה.

את המחצית השנייה הפועל חולון פתחה טוב יותר והצליחה לצמצם את הפער כמעט לגמרי, הרבה בזכות התעוררות של הסנטר שלה, אדאמה סאנוגו, שהחדיר פיזיות בהגנה ובריבאונד ההתקפה ותרם 11 נקודות ברבע השלישי, שהסתיים בהפרש חמש נקודות בלבד לטובת האורחת. מנגד, דיוויד דילאו בלט אצל הצרפתים עם 26 נקודות משלו.

דווקא כשהיה נראה כי חולון יכולה לחלום על קאמבק וניצחון, הצרפתים לחצו שוב על הגז ודרסו את ההגנה הסגולה עם ריצת 0:19 בארבע הדקות הראשונות של הרבע המכריע. מכאן המארחת איבדה אוויר ונקלעה למשחק נוסף בו היא סופגת 106 נקודות והפסד. במחזור הבא יפגשו הסגולים את גלאטסראיי למשחק של להיות או לחדול על מנת להמשיך את המסע האירופי.

קלעו להפועל חולון: ג’ורדן מקריי 17 נק’, אדאמה סאנוגו 15 נק’, נתנאל ארצי 14 נק’, דרין גרין 12 נק’, עידן זלמנסון 10 נק’, דריק וולטון 7 נק’, אקסבייר מנפורד 6 נק’ ויאיר קרביץ 3 נק’ 

קלעו ללה מאן: דייויד דילאו 26 נק’, ג’וני ברהנמסקל וטאש’וואן תומאס 17 נק’ כ”א, שאנון בוגס וטרוור האדגינס 13 נק’ כ”א, בסטיאן גראסהוף 6 נק’, לוקאס דופאל ודייוויד סימונוביץ’ 5 נק’ כ”א וטרוונטה וויליאמס 4 נק’.                     

רבע ראשון: 21:29 ללה מאן

חמישיית הפועל חולון: נתנאל ארצי, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד, אדאמה סאנוגו ודריק וולטון.

חמישיית לה מאן: דייויד דילאו, טאש’וואן תומאס, טרוור האדגינס, טרוונטה וויליאמס ובסטיאן גראסהוף. 

פתיחה קצבית של שתי הקבוצות הביאה לסקור גבוה בבולגריה. חניכיו של יואב שמיר מצאו את עצמם בעיקר רודפים אחרי הצרפתים שהובילו לאורך כל הרבע. יכולת טובה של אקסבייר מנפורד, שמרה על פער נמוך יחסית. האורחת הביאה למשחק את הסגנון הצרפתי שלה ורצה בהתקפה לזריקות פנויות לשלוש שתרמו להגדיל את היתרון שלה עם סיומן של עשר הדקות הראשונות.

רבע שני: 46:53 ללה מאן

הריצה הצרפתית המשיכה גם ברבע הזה כשהאורחת הגבירה את המהירות בהתקפה אפילו יותר. הסגולים נראים חסרי אונים אל מול מטר השלשות של היריבה שקלעה לא פחות מתשע כאלה במחצית הראשונה, והציגה עליונות בריבאונד של 21 מול 13 בלבד של המארחת. בצד השני של המגרש חולוניה כן הצליחה ליצור מצבי קליעה טובים כשג’ורדן מקריי ודרין גרין שמרו עליה בתמונת ההתמודדות ולא איפשרו בריחה משמעותית של לה מאן. 

רבע שלישי: 70:75 ללה מאן 

את המחצית הזאת חולון פתחה כבר הרבה יותר אגרסיבי, אדאמה סונוגו הגיע לסמוקוב ארנה והוביל את השינוי בפיזיות. הסנטר המלזי סיפק ריבאונדים חשובים בשני צידי המגרש ונקודות משמעותיות בהתקפה עם 11 כאלו רק ברבע הזה. למרות השינוי, הצרפתים המשיכו לרוץ ולהקשות על קאמבק סגול, האורחת ניצלה את בעיית העבירות אליה נקלעו הסגולים וניצלה את ההזדמנויות המרובות מקו העונשין. דילאו בולט ושומר על היתרון של לה מאן.

רבע רביעי: 85:106 ללה מאן

התפרקות מוחלטת של הפועל חולון. האורחת פתחה את הרבע המכריע עם ריצת 0:19 אדירה תוך ארבע דקות בלבד, וסגרה את סיפור ההתמודדות. החבורה של יואב שמיר נראתה אובדת עצות אל מול העוצמות של יריבתה. לאחר שלושה רבעים בהם הצליחה לשמור על סיכוי להפוך את התוצאה, המארחת נחלה מפלה מנטלית ותבוסה נוספת במפעל בה ספגה 106 נקודות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */