התפרקות: הפועל חולון נכנעה 106:85 ללה מאן

המחזור השני בשלב 16 האחרונות של ליגת האלופות המשיך הערב (שלישי) בסמוקוב ארנה, בולגריה, כשהפועל חולון אירחה את לה מאן. הסגולים הגיעו לאחר תבוסה במחזור הפתיחה מול ריטאס וילנה וקיוו לצאת לדרך חדשה עם ניצחון שיגדיל את סיכויי העפלה, אך לצערם זה לא קרה. הצרפתים פתחו חזק את המשחק ולא הביטו לאחור כשהובילו לאורך ההתמודדות כולה עד ההתפוצצות ברבע האחרון והניצחון המשכנע 85:106 בסיום.

כבר מדקות הפתיחה האורחת נתנה הצהרת כוונות עם קצב מהיר וקליעות מרשימות משלוש. חולוניה התקשתה למצוא פתרונות הגנתיים לריצה של היריבה, אבל יכולת התקפית טובה של אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי ודרין גרין שמרו על המארחת בתמונה. בעיה נוספת הורגשה גם מתחת לסל כשלה מאן שלטה לחלוטין בריבאונד עם 21 כאלו עם הירידה להפסקה.

את המחצית השנייה הפועל חולון פתחה טוב יותר והצליחה לצמצם את הפער כמעט לגמרי, הרבה בזכות התעוררות של הסנטר שלה, אדאמה סאנוגו, שהחדיר פיזיות בהגנה ובריבאונד ההתקפה ותרם 11 נקודות ברבע השלישי, שהסתיים בהפרש חמש נקודות בלבד לטובת האורחת. מנגד, דיוויד דילאו בלט אצל הצרפתים עם 26 נקודות משלו.

דווקא כשהיה נראה כי חולון יכולה לחלום על קאמבק וניצחון, הצרפתים לחצו שוב על הגז ודרסו את ההגנה הסגולה עם ריצת 0:19 בארבע הדקות הראשונות של הרבע המכריע. מכאן המארחת איבדה אוויר ונקלעה למשחק נוסף בו היא סופגת 106 נקודות והפסד. במחזור הבא יפגשו הסגולים את גלאטסראיי למשחק של להיות או לחדול על מנת להמשיך את המסע האירופי.

קלעו להפועל חולון: ג’ורדן מקריי 17 נק’, אדאמה סאנוגו 15 נק’, נתנאל ארצי 14 נק’, דרין גרין 12 נק’, עידן זלמנסון 10 נק’, דריק וולטון 7 נק’, אקסבייר מנפורד 6 נק’ ויאיר קרביץ 3 נק’

קלעו ללה מאן: דייויד דילאו 26 נק’, ג’וני ברהנמסקל וטאש’וואן תומאס 17 נק’ כ”א, שאנון בוגס וטרוור האדגינס 13 נק’ כ”א, בסטיאן גראסהוף 6 נק’, לוקאס דופאל ודייוויד סימונוביץ’ 5 נק’ כ”א וטרוונטה וויליאמס 4 נק’.

רבע ראשון: 21:29 ללה מאן

חמישיית הפועל חולון: נתנאל ארצי, ג’ורדן מקריי, אקסבייר מנפורד, אדאמה סאנוגו ודריק וולטון.

חמישיית לה מאן: דייויד דילאו, טאש’וואן תומאס, טרוור האדגינס, טרוונטה וויליאמס ובסטיאן גראסהוף.

פתיחה קצבית של שתי הקבוצות הביאה לסקור גבוה בבולגריה. חניכיו של יואב שמיר מצאו את עצמם בעיקר רודפים אחרי הצרפתים שהובילו לאורך כל הרבע. יכולת טובה של אקסבייר מנפורד, שמרה על פער נמוך יחסית. האורחת הביאה למשחק את הסגנון הצרפתי שלה ורצה בהתקפה לזריקות פנויות לשלוש שתרמו להגדיל את היתרון שלה עם סיומן של עשר הדקות הראשונות.

רבע שני: 46:53 ללה מאן

הריצה הצרפתית המשיכה גם ברבע הזה כשהאורחת הגבירה את המהירות בהתקפה אפילו יותר. הסגולים נראים חסרי אונים אל מול מטר השלשות של היריבה שקלעה לא פחות מתשע כאלה במחצית הראשונה, והציגה עליונות בריבאונד של 21 מול 13 בלבד של המארחת. בצד השני של המגרש חולוניה כן הצליחה ליצור מצבי קליעה טובים כשג’ורדן מקריי ודרין גרין שמרו עליה בתמונת ההתמודדות ולא איפשרו בריחה משמעותית של לה מאן.

רבע שלישי: 70:75 ללה מאן

את המחצית הזאת חולון פתחה כבר הרבה יותר אגרסיבי, אדאמה סונוגו הגיע לסמוקוב ארנה והוביל את השינוי בפיזיות. הסנטר המלזי סיפק ריבאונדים חשובים בשני צידי המגרש ונקודות משמעותיות בהתקפה עם 11 כאלו רק ברבע הזה. למרות השינוי, הצרפתים המשיכו לרוץ ולהקשות על קאמבק סגול, האורחת ניצלה את בעיית העבירות אליה נקלעו הסגולים וניצלה את ההזדמנויות המרובות מקו העונשין. דילאו בולט ושומר על היתרון של לה מאן.

רבע רביעי: 85:106 ללה מאן

התפרקות מוחלטת של הפועל חולון. האורחת פתחה את הרבע המכריע עם ריצת 0:19 אדירה תוך ארבע דקות בלבד, וסגרה את סיפור ההתמודדות. החבורה של יואב שמיר נראתה אובדת עצות אל מול העוצמות של יריבתה. לאחר שלושה רבעים בהם הצליחה לשמור על סיכוי להפוך את התוצאה, המארחת נחלה מפלה מנטלית ותבוסה נוספת במפעל בה ספגה 106 נקודות.