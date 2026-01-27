יום רביעי, 25.02.2026 שעה 14:40

מנור סולומון (IMAGO)

17 דקות למנור סולומון, פיורנטינה הודחה מהגביע

הישראלי לא הצליח להושיע את הוויולה, שכבר הייתה ביתרון מרגלו של פיקולי, אך סרג'י רוברטו, ניקו פאס ומוראטה השלימו את המהפך וה-1:3 עבור קומו

מערכת ONE | 27/01/2026 22:00
יום שלישי, 27/01/2026, 22:00אצטדיון ארטמיו פרנצ'יגביע איטלקי - שמינית גמר
קומו
הסתיים
1 3
שופט: ג'ובאני איירולדי
פיורנטינה
הרכבים וציונים
 
 

אחרי שרוב העולות כבר נקבעו, המשחק האחרון בשמינית הגמר של הגביע האיטלקי התרחש אמש (שלישי), כשמנור סולומון ופיורנטינה הודחו לקומו, שניצחה 1:3. רוברטו פיקולי כבש ראשון, אך סרג’י רוברטו, ניקו פאס ואלברו מוראטה קבעו את המהפך. הישראלי מצידו, שיחק 17 דקות פושרות ולא הצליח להיות משפיע. 

המשחק החל דווקא בשליטה של הוויולה, שגם הצליחה לבוא על שכרה ולעלות ליתרון מפתיע מבעיטה נהדרת של רוברטו פיקולי. זה לא החזיק הרבה זמן, ו-13 דקות אחר כך אקס ברצלונה, סרג’י רוברטו שם את ה-1:1, שהייתה גם התוצאה בירידה להפסקה.

המחצית השנייה החלה כך שנראה היה שאנחנו הולכים לפנדלים, אך האקסים של ריאל מדריד חשבו אחרת. ניקו פאס, שעלה מהספסל, שלח בעיטה נהדרת וקבע את המהפך כשאלברו מוראטה, שנכנס בסיום, הספיק לכבוש גם הוא. סולומון עלה בדקה ה-77 ונגע מעט מאוד בכדור. החניכים של ססק פברגאס יפגשו את נאפולי ברבע הגמר.

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • זהו זה! השפט שרק לסיום. מנור סולומון ופיורנטינה הודחו מהגביע אחרי שהפסידו 3:1 לקומו
אלברו מוראטה חוגג (IMAGO)אלברו מוראטה חוגג (IMAGO)
אלברו מוראטה כובש (IMAGO)אלברו מוראטה כובש (IMAGO)
  • '90+1
  • שער
  • שער! קומו עלתה ל-1:3: רק עלה וכבר כבש. כדור רוחב הלך לאלברו מוראטה, שסיים בקלילות מול שער חשוף
  • '86
  • חילוף
  • ניקו פאס יצא אחרי שנכנס מוקדם יותר וכבש, אלברו מוראטה החליף אותו
פיורנטינה - קומו (IMAGO)פיורנטינה - קומו (IMAGO)
  • '84
  • חילוף
  • חילוף נוסן של הוויולה. מרין פונגראציץ' עלה במקום קומוצו
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • ניקולס קין עם הצהוב אצל קומו
  • '79
  • כרטיס צהוב
  • פייטרו קומוצו ראה את הצהוב אצל פיורנטינה
פיורנטינה - קומו (IMAGO)פיורנטינה - קומו (IMAGO)
  • '77
  • כרטיס צהוב
  • ניקו פאס ראה את הכרטיס הצהוב
  • '73
  • חילוף
  • הרגע לו חיכינו. מנור סולומון נכנס במקום יאקופו פאציני
  • '70
  • חילוף
  • ג'יידן אדאי עלה במקום חסוס
פיורנטינה - קומו (IMAGO)פיורנטינה - קומו (IMAGO)
  • '70
  • חילוף
  • חילוף כפול של קומו. סרג'י רוברטו פינה את מקומו למקסימו פרונה
  • '66
  • חילוף
  • אלברט גודמונדסון החליף את פיקולי
  • '66
  • חילוף
  • חילופים אצל פיורנטינה. ניקולו פאג'יולי עלה במקום שר נדור
ניקו פאס חוגג (IMAGO)ניקו פאס חוגג (IMAGO)
ניקו פאס כובש (IMAGO)ניקו פאס כובש (IMAGO)
  • '60
  • שער
  • שער! קומו עלתה ל-1:2: הרמה נכנסה לרחבה של פיורנטינה, כששחקן סגול נגח לאחור היישר לשמאלית של ניקו פאס, ששלח חץ לפינה הרחוקה
  • '59
  • כרטיס צהוב
  • דייגו קרלוס קיבל את הצהוב אצל קומו
  • '46
  • חילוף
  • חילוף מחצית של ססק פברגאס. ואן דר ברמפט יצא, אוייאן סמוליציץ נכנס
מחצית ראשונה
פיורנטינה - קומו (IMAGO)פיורנטינה - קומו (IMAGO)
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס גם לקומו. איגנס ואן דר ברמפט קיבל צהוב
  • '33
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס ראשון לפיורנטינה. מרקו ברשיאני קיבל צהוב
  • '28
  • חילוף
  • חילוף מוקדם בקומו. דוביקאס נפצע ופינה את מקומו לניקו פאס
שחקני קומו חוגגים (IMAGO)שחקני קומו חוגגים (IMAGO)
סרג'י רוברטו בטירוף (IMAGO)סרג'י רוברטו בטירוף (IMAGO)
  • '20
  • שער
  • שער! קומו השוותה ל-1:1: קרן עלתה מצד שמאל לאנסטסיוס דוביקאס, שעלה מעל כולם ונגח לקורה. הריבאונד חזר לסרג’י רוברטו, ששם אותו בפנים
  • '13
  • החמצה
  • יאקופו פאציני יצא קדימה ושלח בעיטה יפה מרחוק על הדשא, ז'אן בוטז הצליח להדוף
שחקני פיורנטינה מאושרים (IMAGO)שחקני פיורנטינה מאושרים (IMAGO)
רוברטו פיקולי חוגג (IMAGO)רוברטו פיקולי חוגג (IMAGO)
  • '7
  • שער
  • שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: כדור רוחב נכנס מצד ימין לרחבה לרוברטו פיקולי, ששלח עם השפיץ כדור לרשת הגבוהה
  • '4
  • החמצה
  • לואיס בלבו כמעט ניצל טעות בהגנה של קומו, כשחטף, אך בעט על גופו של השוער
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הוציא את ההתמודדות לדרך!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד