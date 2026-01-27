17 דקות למנור סולומון, פיורנטינה הודחה מהגביע

אחרי שרוב העולות כבר נקבעו, המשחק האחרון בשמינית הגמר של הגביע האיטלקי התרחש אמש (שלישי), כשמנור סולומון ופיורנטינה הודחו לקומו, שניצחה 1:3. רוברטו פיקולי כבש ראשון, אך סרג’י רוברטו, ניקו פאס ואלברו מוראטה קבעו את המהפך. הישראלי מצידו, שיחק 17 דקות פושרות ולא הצליח להיות משפיע.
המשחק החל דווקא בשליטה של הוויולה, שגם הצליחה לבוא על שכרה ולעלות ליתרון מפתיע מבעיטה נהדרת של רוברטו פיקולי. זה לא החזיק הרבה זמן, ו-13 דקות אחר כך אקס ברצלונה, סרג’י רוברטו שם את ה-1:1, שהייתה גם התוצאה בירידה להפסקה.
המחצית השנייה החלה כך שנראה היה שאנחנו הולכים לפנדלים, אך האקסים של ריאל מדריד חשבו אחרת. ניקו פאס, שעלה מהספסל, שלח בעיטה נהדרת וקבע את המהפך כשאלברו מוראטה, שנכנס בסיום, הספיק לכבוש גם הוא. סולומון עלה בדקה ה-77 ונגע מעט מאוד בכדור. החניכים של ססק פברגאס יפגשו את נאפולי ברבע הגמר.
מחצית שניה
-
'90+4
- זהו זה! השפט שרק לסיום. מנור סולומון ופיורנטינה הודחו מהגביע אחרי שהפסידו 3:1 לקומו
-
'90+1
- שער! קומו עלתה ל-1:3: רק עלה וכבר כבש. כדור רוחב הלך לאלברו מוראטה, שסיים בקלילות מול שער חשוף
-
'86
- ניקו פאס יצא אחרי שנכנס מוקדם יותר וכבש, אלברו מוראטה החליף אותו
-
'84
- חילוף נוסן של הוויולה. מרין פונגראציץ' עלה במקום קומוצו
-
'81
- ניקולס קין עם הצהוב אצל קומו
-
'79
- פייטרו קומוצו ראה את הצהוב אצל פיורנטינה
-
'77
- ניקו פאס ראה את הכרטיס הצהוב
-
'73
- הרגע לו חיכינו. מנור סולומון נכנס במקום יאקופו פאציני
-
'70
- ג'יידן אדאי עלה במקום חסוס
-
'70
- חילוף כפול של קומו. סרג'י רוברטו פינה את מקומו למקסימו פרונה
-
'66
- אלברט גודמונדסון החליף את פיקולי
-
'66
- חילופים אצל פיורנטינה. ניקולו פאג'יולי עלה במקום שר נדור
-
'60
- שער! קומו עלתה ל-1:2: הרמה נכנסה לרחבה של פיורנטינה, כששחקן סגול נגח לאחור היישר לשמאלית של ניקו פאס, ששלח חץ לפינה הרחוקה
-
'59
- דייגו קרלוס קיבל את הצהוב אצל קומו
-
'46
- חילוף מחצית של ססק פברגאס. ואן דר ברמפט יצא, אוייאן סמוליציץ נכנס
מחצית ראשונה
-
'38
- כרטיס גם לקומו. איגנס ואן דר ברמפט קיבל צהוב
-
'33
- כרטיס ראשון לפיורנטינה. מרקו ברשיאני קיבל צהוב
-
'28
- חילוף מוקדם בקומו. דוביקאס נפצע ופינה את מקומו לניקו פאס
-
'20
- שער! קומו השוותה ל-1:1: קרן עלתה מצד שמאל לאנסטסיוס דוביקאס, שעלה מעל כולם ונגח לקורה. הריבאונד חזר לסרג’י רוברטו, ששם אותו בפנים
-
'13
- יאקופו פאציני יצא קדימה ושלח בעיטה יפה מרחוק על הדשא, ז'אן בוטז הצליח להדוף
-
'7
- שער! פיורנטינה עלתה ל-0:1: כדור רוחב נכנס מצד ימין לרחבה לרוברטו פיקולי, ששלח עם השפיץ כדור לרשת הגבוהה
-
'4
- לואיס בלבו כמעט ניצל טעות בהגנה של קומו, כשחטף, אך בעט על גופו של השוער
-
'1
- השופט הוציא את ההתמודדות לדרך!