17 דקות למנור סולומון, פיורנטינה הודחה מהגביע

אחרי שרוב העולות כבר נקבעו, המשחק האחרון בשמינית הגמר של הגביע האיטלקי התרחש אמש (שלישי), כשמנור סולומון ופיורנטינה הודחו לקומו, שניצחה 1:3. רוברטו פיקולי כבש ראשון, אך סרג’י רוברטו, ניקו פאס ואלברו מוראטה קבעו את המהפך. הישראלי מצידו, שיחק 17 דקות פושרות ולא הצליח להיות משפיע.

המשחק החל דווקא בשליטה של הוויולה, שגם הצליחה לבוא על שכרה ולעלות ליתרון מפתיע מבעיטה נהדרת של רוברטו פיקולי. זה לא החזיק הרבה זמן, ו-13 דקות אחר כך אקס ברצלונה, סרג’י רוברטו שם את ה-1:1, שהייתה גם התוצאה בירידה להפסקה.

המחצית השנייה החלה כך שנראה היה שאנחנו הולכים לפנדלים, אך האקסים של ריאל מדריד חשבו אחרת. ניקו פאס, שעלה מהספסל, שלח בעיטה נהדרת וקבע את המהפך כשאלברו מוראטה, שנכנס בסיום, הספיק לכבוש גם הוא. סולומון עלה בדקה ה-77 ונגע מעט מאוד בכדור. החניכים של ססק פברגאס יפגשו את נאפולי ברבע הגמר.