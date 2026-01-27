יום שלישי, 27.01.2026 שעה 13:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4112-3517מכבי אחי נצרת1
3420-3817מ.ס. טירה2
3214-2616מכבי נווה שאנן3
3116-2617הפועל כרמיאל4
3013-2417מכבי אתא ביאליק5
2723-2817הפועל ב.א.גרבייה6
2424-2117בני מוסמוס7
2221-2017הפועל בית שאן8
2118-1917הפועל מגדל-העמק9
2132-2217עירוני נשר10
1824-1617צעירי אום אל פאחם11
1537-2017צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1430-1917הפועל טירת הכרמל14
1032-1117מכבי נוג'ידאת15
229-2017הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4514-4317מכבי קרית גת1
3119-2217מ.ס. דימונה2
2721-3017מ.כ. ירושלים3
2718-2617מ.כ. צעירי טירה4
2621-3017מכבי יבנה5
2425-2217מכבי קרית מלאכי6
2429-2417בית"ר יבנה7
2326-3017מכבי עירוני אשדוד8
2321-2017שמשון תל אביב9
2222-2217מ.כ. כפ"ס10
2028-2017הפועל הרצליה11
1928-2917מ.כ. חולון ירמיהו 12
1916-1417הפועל אזור13
1733-1617הפועל ניר רמה"ש14
1530-1317הפועל מרמורק15
1427-2117בית"ר נורדיה ירושלים16

השאלתו של קורנפיין בנורדיה ירושלים הסתיימה

הקבוצה מהבירה שנועלת את טבלת ליגה א' דרום לא השתמשה אפילו לא לדקה אחת בשוער ובנו של איציק, והכישרון מסיים את השאלתו וחוזר לבית"ר ירושלים

|
עמית קורנפיין (באדיבות ניב כהן)
עמית קורנפיין (באדיבות ניב כהן)

ב-31.08 הושאל עמית קורנפיין מבית"ר ירושלים לבית"ר נורדיה ירושלים, קבוצה מליגה א' דרום. התקווה הייתה כי בנו של איציק, השוער האגדי של בית"ר ירושלים, יקבל דקות משחק תחת ההנהלה החדשה, בראשותם של דובי גולדברג ואיציק לוי. חלפו הימים וכך לא קרה. לאחר 144 יום בבית"ר נורדיה ירושלים, הוחלט בבית"ר ירושלים להחזירו לסגל המורחב.

בתחילת העונה, בית"ר נורדיה ירושלים העמידה בין הקורות את לירן דיין, כשלאחר משחק אחד בלבד אפשר היה למצוא בשער של הקבוצה מליגה א' דרום את רואי שוחט. בסגל של בית"ר נורדיה ירושלים אפשר למצוא גם את עדי יששכר, גם הוא בוגרת מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים, כשבדומה לחברו עמית קורנפיין לא ראה דקת משחק אחת לעת עתה.

קורנפיין חוזר לבית"ר ירושלים באכזבה עמוקה, הרי שמאז 06.04.2024 לא ראה דקת משחק בבוגרים. כמעט שנתיים שלא שיחק משחק רשמי. בעונה החולפת נרשם כחלק מהסגל של בית"ר ירושלים מליגת העל, כשרק מתאמן הוא ולא מקבל הזדמנות. העונה? בליגה א' דרום, קיווה לראות דקות משחק, לבית"ר נורדיה ירושלים היו תוכניות אחרות לגביו.

בית"ר נורדיה ירושלים תצא במוצאי השבת לאצטדיון לויטה בכפר סבא ל”דרבי" קבוצות האוהדים, כשתפגוש היא את מ.כ כפר סבא 1928. המשחק יתקיים כחלק מהמחזור ה-18 בליגה א' דרום, זאת בשעה 20:00. שחקניו של אורי כהן ינסו להשיג ניצחון, כשהאחרון הושג בדצמבר מול הפועל הרצליה עם 0:3.

הוספת תגובה



