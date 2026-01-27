"הרגשתי מאוים פיזית ומצוי בסכנה לשלומי"

אחרי האירועים האלימים בסיום המשחק שבו התנפלו אוהדי מכבי יפו על רכבו של אוראל גרינפלד, פורסם היום (שלישי) הדו"ח של השופט. זה מגיע אחרי שבסוף השבוע השופט הותקף לכאורה על ידי עשרות אוהדי יפו בסיום המשחק שבו הקבוצה הפסידה 1:0 להפועל עכו, כפי שנחשף ב"שיחת היום".

לפי הדו"ח, יו"ר מכבי יפו, ערן כהן, ניגש אל השופט כבר בירידה למחצית בטענות על פסיקת פנדל. עם שריקת הסיום, גרינפלד מציין כי כהן המתין שוב לצוות השיפוט: "הפעם התנהגותו הייתה תוקפנית יותר, הנ"ל התקרב לעברי תוך שהוא מבצע תנועות ידיים מבטלות ומחה בקול רם לעיני כל, באומרו: 'אתה הכרעת את תוצאת המשחק, להם אתה רואה פנדל ולנו לא, בושה'".

בנוסף, מציין גרינפלד כי בזמן הירידה לחדרי ההלבשה, הושלכה כוס מלאה מיציע אוהדי מכבי יפו שפגעה בחוזקה בראשו של עובד אצטדיון, סעיד קבוב, שעמד בסמוך אליו.

אוראל גרינפלד (עמרי שטיין)

המצור בחניה: "חבטו ברכב מכל עבר"

התיאור המדאיג ביותר בדו"ח נוגע ליציאת צוות השיפוט מהאצטדיון. גרינפלד מתאר כיצד כ-50 אוהדים המזוהים עם מכבי יפו הקיפו את רכבו: "הקיפו את הרכב שלי מכל עבר, ירקו עליו, שפכו משקאות, קיללו ללא הרף וחבטו ברכב מכל עבר, כאשר חלקם אף ניסו לפתוח בכח את דלתות הרכב שהספקתי לנעול".

השופט מוסיף כי נאלץ לתמרן את רכבו כדי להימלט, אך נתיב הנסיעה נחסם פיזית על ידי ההמון: "שוב חסמו האוהדים את דרכי, הכו ברכב ולא אפשרו לי להתקדם, עד כדי מצב של סכנת דריסה ממשית של האוהדים שעמדו בצמוד לפגוש הרכב".

"תחושת הפקרות מוחלטת"

בסיכום הדו"ח, כותב גרינפלד דברים נוקבים על התחושות שליוו את צוות השיפוט באותם רגעים: "מדובר בסיטואציה שבה שופט כדורגל מרגיש מאוים פיזית ומצוי בסכנה ממשית לשלומו... תחושת ההפקרה בחניה הייתה מוחלטת".

השופט מציין כי האירוע הסתיים בנס ללא פגיעה פיזית בצוות השיפוט, אך לרכבו נגרמו נזקי פח ושריטות. האירוע דווח למנכ"ל איגוד השופטים ולווה בתיעוד וידאו של הפגיעה ברכב.