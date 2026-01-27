יום שלישי, 27.01.2026 שעה 10:45
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

ירמקוב: יש הרבה דיבורים, אבל מרוכז רק בחיפה

השוער בראיון על עתידו ("החלום הוא עדיין איטליה, לא ממהר, אבל יודע בדיוק לאן אני רוצה להגיע"), הקבוצה ("בקשר עם ההנהלה") וישראל: "הופתעתי"

|
גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)
גיאורגי ירמקוב (רדאד ג'בארה)

שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, נמצא בתקופה שבה שמו מוזכר יותר ויותר מחוץ לישראל, אך הוא הבהיר בראיון באוקראינה: “בשבועות האחרונים באמת יש הרבה דיבורים, אבל נכון להיום אני מרוכז אך ורק במכבי חיפה. אנחנו כל הזמן בקשר עם הנהלת הקבוצה. השיחות מתנהלות בצורה מקצועית, רגועה ושקטה. המועדון יודע מה העמדה שלי, ואני יודע מה החזון שלהם, הכול מקצועי ובלי רעש מיותר”.

בכל הנוגע לעתיד, הקו שלו חד וברור: “אני לא מחפש מעבר רק כדי לעשות מעבר. חשוב לי להיות חלק מפרויקט ארוך טווח, עם דרך ברורה - גם לקבוצה וגם לי אישית. החלום שלי הוא עדיין הסרייה א’. אני מבין שהדרך לשם עוברת דרך יציבות, התקדמות מקצועית ומשחקים בינלאומיים. אני לא ממהר, אבל יודע בדיוק לאן אני רוצה להגיע”.

בהקשר זה מוסיף ירמקוב: “עבור שוער הדבר הכי חשוב הוא רמת הליגה, אמון המאמן והאפשרות לשחק באופן קבוע. רמת המועדון, משחקים באירופה והתמודדות מול יריבות חזקות משפיעים ישירות על הסיכוי להגיע לנבחרת”.

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

”מרגיש אחריות גדולה”

העונה הנוכחית חיזקה משמעותית את מעמדו בין הקורות, עם 22 הופעות ו-11 משחקים ללא ספיגה, והוא התייחס לכך: “אני מרגיש אחריות גדולה ואמון. כשאתה מבין שהקבוצה בונה עליך, זה מוסיף ריכוז, אבל לא לחץ. עבורי זה מצב טבעי של שוער שרוצה להתקדם”. גם לשינוי בגישה מצד היריבות הוא מודע: “כן, היחס כלפיי השתנה - גם בתוך המועדון וגם מצד היריבות - אבל מבחינתי לא המספרים חשובים, אלא היציבות והתרומה לקבוצה”.

מעבר ליכולת המקצועית, הוא מתעכב גם על הצד המנטלי של התפקיד. “המשחקים הכי קשים פסיכולוגית עבור שוער הם דווקא כאלה שאין בהם הרבה עבודה, ואז פתאום צריך להיכנס למשחק ברגע אחד”.

מחוץ למגרש, החיבור למקום החדש ברור. “החיים בישראל הפתיעו אותי לטובה: אנשים פתוחים, תרבות אחרת וקצב חיים שונה”. וגם בהחלטות הקריירה, לא הכול מקצועי בלבד: “הדעה של בת הזוג והמשפחה מאוד חשובה לי. כדורגל זה חשוב, אבל ההחלטות מתקבלות גם מתוך מחשבה על החיים מחוץ למגרש”.

