ירמקוב: יש הרבה דיבורים, אבל מרוכז רק בחיפה

שוער מכבי חיפה, גאורגי ירמקוב, נמצא בתקופה שבה שמו מוזכר יותר ויותר מחוץ לישראל, אך הוא הבהיר בראיון באוקראינה: “בשבועות האחרונים באמת יש הרבה דיבורים, אבל נכון להיום אני מרוכז אך ורק במכבי חיפה. אנחנו כל הזמן בקשר עם הנהלת הקבוצה. השיחות מתנהלות בצורה מקצועית, רגועה ושקטה. המועדון יודע מה העמדה שלי, ואני יודע מה החזון שלהם, הכול מקצועי ובלי רעש מיותר”.

בכל הנוגע לעתיד, הקו שלו חד וברור: “אני לא מחפש מעבר רק כדי לעשות מעבר. חשוב לי להיות חלק מפרויקט ארוך טווח, עם דרך ברורה - גם לקבוצה וגם לי אישית. החלום שלי הוא עדיין הסרייה א’. אני מבין שהדרך לשם עוברת דרך יציבות, התקדמות מקצועית ומשחקים בינלאומיים. אני לא ממהר, אבל יודע בדיוק לאן אני רוצה להגיע”.

בהקשר זה מוסיף ירמקוב: “עבור שוער הדבר הכי חשוב הוא רמת הליגה, אמון המאמן והאפשרות לשחק באופן קבוע. רמת המועדון, משחקים באירופה והתמודדות מול יריבות חזקות משפיעים ישירות על הסיכוי להגיע לנבחרת”.

גאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

”מרגיש אחריות גדולה”

העונה הנוכחית חיזקה משמעותית את מעמדו בין הקורות, עם 22 הופעות ו-11 משחקים ללא ספיגה, והוא התייחס לכך: “אני מרגיש אחריות גדולה ואמון. כשאתה מבין שהקבוצה בונה עליך, זה מוסיף ריכוז, אבל לא לחץ. עבורי זה מצב טבעי של שוער שרוצה להתקדם”. גם לשינוי בגישה מצד היריבות הוא מודע: “כן, היחס כלפיי השתנה - גם בתוך המועדון וגם מצד היריבות - אבל מבחינתי לא המספרים חשובים, אלא היציבות והתרומה לקבוצה”.

מעבר ליכולת המקצועית, הוא מתעכב גם על הצד המנטלי של התפקיד. “המשחקים הכי קשים פסיכולוגית עבור שוער הם דווקא כאלה שאין בהם הרבה עבודה, ואז פתאום צריך להיכנס למשחק ברגע אחד”.

מחוץ למגרש, החיבור למקום החדש ברור. “החיים בישראל הפתיעו אותי לטובה: אנשים פתוחים, תרבות אחרת וקצב חיים שונה”. וגם בהחלטות הקריירה, לא הכול מקצועי בלבד: “הדעה של בת הזוג והמשפחה מאוד חשובה לי. כדורגל זה חשוב, אבל ההחלטות מתקבלות גם מתוך מחשבה על החיים מחוץ למגרש”.