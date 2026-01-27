חיפה וסק ייפגשו, נמשך המו"מ עם בנסון וברוניניו

מכבי חיפה תחדש היום (שלישי) את אימוניה יחד גם עם הבלם הסנגלי עבדולאי סק שהיה עסוק בחודש האחרון בזכייה של נבחרתו סנגל באליפות אפריקה. אצל הירוקים יש כוונה בתקופה הקרובה לשבת למו”מ עם סק לגבי הארכת חוזהו, כשכבר עכשיו ברור שיהיה מדובר במו”מ מורכב שכן הסנגלי מסיים חוזה בקיץ הקרוב וינסה למקסם את תנאי החוזה למספר שנים מתוך ידיעה שמדובר בחוזה אחרון שלו בקבוצה.

סק לא לבד, כאשר גם שון גולדברג אמור לשבת עם ההנהלה לגבי הארכת חוזהו. אגב, סק וגולדברג יפתחו במשחק הליגה הקרוב בסמי עופר מול עירוני טבריה. בעקבות תוצאות המחזור האחרון, מכבי חיפה ירדה למקום החמישי שלא מוביל לאירופה בשום סיטואציה, מה שאומר שעיקר המאמצים השנה יהיו מרוכזים בעיקר לזכייה בגביע המדינה שמבטיח את הכרטיס לאירופה מבלי שהקבוצה תצטרך להיות תלויה בחישובים כאלו ואחרים.

בשבוע הבא אמור להתקיים משחק במסגרת רבע גמר גביע המדינה מול מכבי כפר קאסם מהלאומית והמאמן ברק בכר יצטרך להחליט מי מבין השחקנים הצעירים ישוחרר למשחק הנוער ברביעי הבא מול ברצלונה. החלטה על כך תהיה מיד עם סיום המשחק מול טבריה ומתוך ידיעה שלא יהיה מנוס מלשחרר לנוער לא מעט שחקנים כדי שאלו יוכלו לעמוד בכבוד מול הקטלונים.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

מבין השחקנים הצעירים שבכר יצטרך לקבל החלטה עליהם יש את נבות רטנר, ינון פיינגזיכט, נעם שטייפמן, דניאל דרזי וניב גבאי. השלושה האחרונים ייצאו כמעט בוודאות למשחק מול ברצלונה, כאשר השאלה תהיה בעיקר לגבי פיינגזיכט שיפתח במשחק הקרוב מול טבריה, אבל ניתן יהיה לוותר עליו בגביע בגלל שפייר קורנו יחזור מההרחקה שקיבל בעקבות הכרטיס האדום בתבוסה למכבי נתניה.

בגזרת הרכש במכבי חיפה מבהירים שהם ממשיכים לעבוד ולנסות לצרף את אחד משני הזרים, ברוניניו או מנואל בנסון, במטרה לצרף את אחד מהשניים, כאשר כרגע בנסון זוכה ליתרון בעיקר בגלל הצורך המיידי בשחקן כנף בצד ימין, דבר שמן הסתם יבוא על חשבון קני סייף וסילבה קאני שחלקו את התפקיד לסירוגין. נראה שב-24 השעות הקרובות התמונה לגבי אחד מהשניים תתבהר וניתן יהיה לדעת מי מביניהם ינחת בכרמל.