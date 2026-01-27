אלקראס, זברב וסבלנקה בחצי הגמר, גוף בחוץ

קרלוס אלקראס עשה היום (שלישי) בצהריים עוד צעד בדרך, אולי, לזכייה ראשונה באליפות אוסטרליה – הגראנד סלאם היחיד שעדיין אין לו. הספרדי המדורג ראשון בעולם עלה לראשונה לחצי הגמר במלבורן אחרי ניצחון 5:7, 2:6 ו-1:6 על אלכס דה מינור האוסטרלי (6) תוך שעתיים ו-18 דקות.

זה היה רבע הגמר השלישי ברציפות של אלקראס בגראנד סלאם הראשון של השנה, רק שהפעם הוא הצליח גם לנצח. דה מינור הקשה על הספרדי רק במערכה הראשונה שנמשכה כמעט שעה, אבל פרט לכך אלקראס לא נשבר אפילו פעם אחת וסימן וי על הופעה ראשונה בארבע האחרונים באוסטרליה.

יריבו הבא של אלקראס יהיה אלכסנדר זברב (3 בעולם), שהעפיל לחצי הגמר אחרי יותר משלוש שעות על המגרש. בסופו של דבר הוא הדיח את לרנר טיאן האמריקאי (29) עם ניצחון 3:6, 7:6 (5), 1:6 ו-6:7 (3) כדי להמשיך לפנטז על גראנד סלאם ראשון בקריירה. כידוע, הישג השיא של זברב הוא שלושה גמרים, כולל הפסד ליאניק סינר בגמר אליפות אוסטרליה ב-2025, בנוסף לגמר הרולאן גארוס (2024) ואליפות ארה"ב (2020).

קרלוס אלקראס (רויטרס)

זברב ביצע 22 שגיאות בלתי מחויבות שהן כחצי פחות מאשר טיאן (42), שלא הצליח לשבור אפילו פעם אחת מתוך שלושה ניסיונות. המדורג שלישי בעולם השיג שלוש שבירות משבעה ניסיונות וסגר עניין עם ניצחון בשובר שוויון.

לרנר טיאן ואלכסנדר זברב (רויטרס)

סביטולינה הפתיעה את גוף

בנשים, המדורגת ראשונה בעולם, ארינה סבלנקה, המשיכה את המסע שלה לעבר תואר שלישי לאחר שניצחה 3:6 ו-0:6 את האמריקאית הצעירה איבה יוביץ’ (27 בעולם) והעפילה לחצי הגמר במלבורן. הבלארוסית בת ה-27 הציגה עוצמות פיזיות גבוהות בתנאי חום קשים של 38 מעלות, וקבעה מפגש בחצי הגמר מול אלינה סביטולינה.

ארינה סבלנקה עם קרח בחום האוסטרלי (רויטרס)

הניצחון העניק לסבלנקה חצי גמר גראנד סלאם 14 בקריירה והרביעי ברציפות באליפות אוסטרליה. היא זכתה בטורניר בשנים 2023 ו-2024, ולאחר ההפסד המפתיע בגמר אשתקד למדיסון קיז, היא נראית שוב כמועמדת מובילה לזכייה. סבלנקה נמצאת ברצף של עשרה ניצחונות, כולל הזכייה בטורניר ההכנה בבריסביין.

מנגד, יוביץ’ בת ה-18 סיימה טורניר פריצה מרשים, לאחר שהדיחה בדרך מדורגות בכירות כמו ג’סמין פאוליני ויוליה פוטינצבה. יוביץ’, הצעירה ביותר בטופ 100, התקשתה להתמודד עם העוצמה של סבלנקה, שניצלה שבירות מוקדמות כדי להשתלט על המשחק ולהשלים עלייה חלקה לארבע האחרונות.

ארינה סבלנקה ואיבה יוביץ' (רויטרס)

סביטולינה (12) עלתה לחצי הגמר אחרי שהדיחה את קוקו גוף (3) עם ניצחון חלק במשחק שנמשך כשעה בלבד. האוקראינית שלטה לחלוטין בדרך לחצי גמר ראשון בקריירה שלה באליפות אוסטרליה אחרי ששברה שש פעמים משבעה ניסיונות.

קוקו גוף (רויטרס)

המערכה הראשונה הייתה מעט ביזארית ובה מתוך שבעה משחקונים, רק בשניים הטניסאיות ששמרו על ההגשה – ובשני המקרים הייתה זו סביטולינה, שהשבירות העלו אותה ל-1:3 ו-1:5. בסט השני סביטולינה שגברה ל-0:2, עלתה ל-0:3 בהגשה שלה וסגרה עניין עם שבירה נוספת.