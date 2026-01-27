יום שלישי, 27.01.2026 שעה 07:45
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

הפועל ת"א הגישה הצעה לבואטנג, עמוס יחתום

נפתח התיאבון: אחרי הדרבי, האדומים הציעו לחלוץ גזיאנטפ 280 אלף אירו והוא ישיב בתוך 48 שעות. השוער יצטרף כגיבוי לצור, שני כוכבי ק"ש על הכוונת

|
יאיר מרדכי, עמנואל בואטנג, מוחמד אבו רומי וגד עמוס (IMAGO וצלמי ONE)
יאיר מרדכי, עמנואל בואטנג, מוחמד אבו רומי וגד עמוס (IMAGO וצלמי ONE)

אחרי הניצחון המטורף 1:2 על מכבי תל אביב, שהיה הראשון של הפועל תל אביב בדרבי מאז אפריל 2014, במועדון כבר עם הפנים קדימה, לחלון ההעברות. האדומים רוצים לנצל את המומנטום ולחזק בעיקר את החלק ההתקפי.

הפועל הגישה אתמול (שני) הצעה כספית לחלוץ עמנואל בואטנג, שמשחק בגזיאנטפ מהליגה הטורקית. בואטנג, בן 29 מגאנה, מחזיק גם בהצעה מקבוצה נוספת וצפוי להשיב בתוך 48 שעות. ההצעה של הפועל עומדת על כ-280 אלף אירו לעונה, כשהוא משתכר כמעט 700 אלף יורו בטורקיה.

בואטנג גדל באקרה ועבר בגיל 17 לפורטוגל, שם הצטרף למחלקת הנוער של ריו אבה. בינואר האחרון הגיע לגזיאנטפ, ובעונה שעברה כבש ארבעה שערים והוסיף שני בישולים ב-16 משחקי ליגה. העונה רשם שער אחד ב-11 הופעות.

ברדה ואלטמן לאחר הניצחון: התפרצות רגשות

במקביל, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, השוער גד עמוס צפוי לחתום בקרוב על חוזה עד סיום העונה, עם אופציה לעונה נוספת. עמוס, ששוחרר מבני ריינה, ישמש גיבוי לאסף צור.

בהפועל תל אביב מדגישים שלא יסתפקו רק בצירוף שוער וחלוץ זר, וינסו לצרף גם שחקן ישראלי לחלק הקדמי. בין השמות שעלו: מוחמד אבו רומי, וגם יאיר מרדכי מקריית שמונה שנמצא חזק ברשימות של המועדון.

