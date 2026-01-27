הפועל ת"א הגישה הצעה לבואטנג, עמוס יחתום

אחרי הניצחון המטורף 1:2 על מכבי תל אביב, שהיה הראשון של הפועל תל אביב בדרבי מאז אפריל 2014, במועדון כבר עם הפנים קדימה, לחלון ההעברות. האדומים רוצים לנצל את המומנטום ולחזק בעיקר את החלק ההתקפי.

הפועל הגישה אתמול (שני) הצעה כספית לחלוץ עמנואל בואטנג, שמשחק בגזיאנטפ מהליגה הטורקית. בואטנג, בן 29 מגאנה, מחזיק גם בהצעה מקבוצה נוספת וצפוי להשיב בתוך 48 שעות. ההצעה של הפועל עומדת על כ-280 אלף אירו לעונה, כשהוא משתכר כמעט 700 אלף יורו בטורקיה.

בואטנג גדל באקרה ועבר בגיל 17 לפורטוגל, שם הצטרף למחלקת הנוער של ריו אבה. בינואר האחרון הגיע לגזיאנטפ, ובעונה שעברה כבש ארבעה שערים והוסיף שני בישולים ב-16 משחקי ליגה. העונה רשם שער אחד ב-11 הופעות.

ברדה ואלטמן לאחר הניצחון: התפרצות רגשות

במקביל, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, השוער גד עמוס צפוי לחתום בקרוב על חוזה עד סיום העונה, עם אופציה לעונה נוספת. עמוס, ששוחרר מבני ריינה, ישמש גיבוי לאסף צור.

בהפועל תל אביב מדגישים שלא יסתפקו רק בצירוף שוער וחלוץ זר, וינסו לצרף גם שחקן ישראלי לחלק הקדמי. בין השמות שעלו: מוחמד אבו רומי, וגם יאיר מרדכי מקריית שמונה שנמצא חזק ברשימות של המועדון.