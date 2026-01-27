המופע של טבארש מול חיפה והאס של בית"ר י-ם

איזה מחזור קיבלנו בליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה את מכבי תל אביב בדרבי אחרי 12 שנים, מכבי חיפה הובסה 4:1 מול מכבי נתניה, בית”ר ירושלים מעדה באשדוד, הפועל באר שבע השיגה 2:3 מותח על קריית שמונה והפועל ירושלים חגגה 1:2 דרמטי על הפועל פתח תקווה משער במספרת. כך נראה הניקוד במחזור ה-20 בפנטזי.

נתחיל מהדרבי הגדול שם שיקו ולויזוס לויזו סיימו כמצטיינים עם 8 נקודות כל אחד, ועומרי אלטמן שעלה מהספסל הביא 6 נקודות. שאנדרה סילבה המחליף שבישל סיים עם 5 נקודות. מנגד, הכובש והמבשל של השער הצהוב דור פרץ והליו וארלה סיימו עם 7 נקודות כל אחד.

מצטיין המחזור: טבארש

ב-1:2 הנפלא של נתניה על מכבי חיפה, הריברטו טבארש להט עם צמד ובישול בדרך ל-17 נקודות (הכי הרבה במחזור), ומאור לוי עם גול ובישול הוסיף 13 נקודות בזכות עוד שתי מסירות מפתח ושני תיקולים. במכבי חיפה קנג’י גורה בלט לטובה עם 10 נקודות בזכות בישול, 3 מסירות מפתח ו-4 דריבלים וסילבה קאני שכבש תרם 8 נקודות.

הכי הרבה נקודות במחזור. הריברטו טבארש חוגג (חגי מיכאלי)

המצטיין של הפועל באר שבע היה אליאל פרץ עם צמד שערים ו-16 נקודות. זאהי אחמד סיים עם 14 נקודות, אחרי בישול, 4 מסירות מפתח, 3 דריבלים, 2 חטיפות ו-7 תיקולים. אור בלוריאן שמצא את הרשת סיים עם 11 נקודות, ושחקן ק”ש יאיר מרדכי סיים עם 15 נקודות בזכות צמד, 3 מסירות מפתח ו-2 דריבלים.

בבית”ר ירושלים ירדן כהן בלט מעל כולם עם 16 נקודות בזכות שער, 3 מסירות מפתח, 6 תיקולים ו-6 הרחקות כדור ב-1:1 עם אשדוד. הבא אחריו בקבוצה? עדי יונה עם 8 נקודות, בדיוק חצי. בצד השני של העיר, הפועל ירושלים נהנתה מ-10 נקודות של תמיר חיימוביץ’ ומ-10 נוספות של מבשל השער מתן חוזז.

ירדן כהן (רדאד ג'בארה)

את הדירוג הכללי בפנטזי עדיין מוליך המנג’ר 11 קטנטנים עם 1,691 נקודות. מנצח המחזור ה-20 בהפרש של נקודה בלבד מהמקום השני הוא באופן סמלי המנג’ר “מכבי נתניה”, שסיים עם 96 נקודות. ההרכב המנצח שבחר: בנג’מין מצ’יני, ירדן כהן, אור בלוריאן, יילה בטאיי, עידו שחר, עדי יונה (קפטן), מאור לוי, הריברטו טבארש, כריסטיאן מרטינס, הליו וארלה וקלה. אגב, לא פחות משלושה שחקנים בהרכב שלו הביאו 0 נקודות (מצ’יני, שחר ומרטינס) והוא עדיין ניצח.