יום שלישי, 27.01.2026 שעה 07:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"טירוף מוחלט. זהו זה, נגמרה התקופה השחורה"

אופוריה בהפועל ת"א אחרי ה-1:2 בדרבי: "ת"א אדומה ותהיה עוד הרבה בעתיד, שנים שמחות לפנינו". מחמאות לכולם ובעיקר לאטלמן, שיקבל הצעה לעונה נוספת

|
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)
שחקני הפועל תל אביב מאושרים (חגי מיכאלי)

אופוריה אדירה בהפועל תל אביב. אחרי כמעט 12 שנים ללא ניצחון דרבי בליגה (29 משחקים ללא ניצחון), 4,293 ימים, הפועל תל אביב הצליחה במשימה הגדולה לנצח את מכבי תל אביב בדרבי של העיר ועשתה זאת תוך כדי מהפך אדיר. החבורה של אליניב ברדה הציגה משחק הקרבה בהרכב טלאים והצליחה בדרמת ענק לכבוש שני שערים בתוספת הזמן ולנצח 1:2 את הצהובים באחד הדרבים שיזכרו לשנים הבאות.

"מרגישים על ענן, טירוף מוחלט", אמרו בהפועל תל אביב, "אין מילים. אין ניצחון יותר מתוק מזה. לא היינו טובים, אבל יש פה חבורה של גברים שהוכיחו שוב שיש להם ביצים וסליחה על הביטוי. הניצחון הזה ואיך שהוא הגיע, אפשר למצוא רק בסרטים. מגיע לנו לחגוג אפילו שמדובר בעוד שלוש נקודות, אבל הקוף הזה שהורדנו מהגב הוא סמלי לקראת שנים יפות שיהיו בעתיד".

חגיגות ענק נרשמו מהשריקה ועד השעות הקטנות של הלילה. בהפועל לא ידעו את נפשם אחרי השריקה ונכנסו לאירוע מתגלגל שבו רוב אנשי הצוות והשחקנים לא ידעו מה לעשות עם התחושות, אלפי האוהדים שנשארו בבלומפילד גם אחרי כיבוי האורות ועוד אלפים שהגיעו מהבתים לאצטדיון, חגגו בצורה כזו שעכשיו כל השחקנים ואנשי הפועל ידעו מה זה ניצחון בדרבי. גם המנכ"ל גיא פרימור שהוביל את המהפך הניהולי והמנהל הטכני עומר בוקסנבוים הצטרפו לחגיגות בחדר ההלבשה, אליניב ברדה הבהיל את השחקנים כשאמר בצחוק: "מחר להיות בשעה 6 בבוקר בחודורוב".

ברדה ואלטמן לאחר הניצחון: התפרצות רגשות

במועדון החמיאו לכל השחקנים שלקחו חלק במשחק, גם לאלו שפתחו וגם לאלו שנכנסו מהספסל. הדגש ניתן בעיקר לחוליית ההגנה, שעמדה בלחץ לאורך רוב המשחק. זיו מורגן וטל ארצ’ל זוכים למחמאות גדולות על משחק אחראי ובטוח, כמו כן שאנדה סילבה שחזר משום מקום אחרי שלושה חודשים ורשם בישול גדול וסחט את העבירה שהובילה לשער המהפך. ארצ’ל, שכבר היה קרוב לעזיבה לאוסטרליה, הוכיח את עצמו ברגע חשוב והראה שהוא יכול להיות חלק משמעותי בהמשך הדרך.

צ’יקו אלבס, שכבש את שער הניצחון הדרמטי, קיבל שבחים מיוחדים. בהפועל יודעים שמדובר בשער שייכנס לספרי ההיסטוריה של המועדון, כזה שייזכר עוד שנים רבות.  מי שקיבל את התשואות מעל כולם הוא עומרי אלטמן, שאחראי על המהפך עם שער שוויון והרבה אמונה לשחקנים הצעירים ששיחקו סביבו. אלטמן נחשב לאחד הסיפורים הגדולים בהפועל, משחקן שהיה רגל וחצי מחוץ לקבוצה - לגיבור הניצחון על בית"ר ירושלים וכעת גיבור המהפך על מכבי תל אביב.

אליניב ברדה חוגג היסטוריה (חגי מיכאלי)אליניב ברדה חוגג היסטוריה (חגי מיכאלי)

אגב, בניצחון האחרון של הפועל באפריל 2014, אלטמן נכנס כמחליף במדי מכבי וכעת סגר מעגל בהפועל, כשהוא אפילו עלה ליציע עם כל האוהדים בשער 5. ברדה ובהנהלת המועדון מאוד מרוצים מאלטמן והוא צפוי לקבל הצעה לחוזה חדש לעונה נוספת. גם מאמן הקבוצה, אליניב ברדה, זכה למחמאות רבות וקיבל את התואר להיות המאמן שמצליח להיות הראשון מבין רשימה ארוכה של מאמנים שלא הצליחו במשימה לנצח את מכבי תל אביב. ברדה זוכה להערכה גדולה, כשעל כר הדשא לא הפסיק להאמין וזרק למגרש את כל הכלים ההתקפיים שהיו לו. המאמן הסתדר ללא שני העוגנים סתיו טוריאל ופרננד מאיימבו, לקח סיכון, והמהלכים השתלמו לו בענק.

רוי קורין בעננים (חגי מיכאלי)רוי קורין בעננים (חגי מיכאלי)

"ברדה יכול לקבל ביקורות עד מחר, בסוף הוא מוציא מים מהסלע בסגל הזה. כמו בכל המשחקים האחרונים, ברדה עולה עם שחקנים שחלק מהם לא שיחקו אפילו בליגה הלאומית. הסגל הפך להיות קצר מאוד בגלל כל הפציעות, הקפצנו שחקני נוער כדי שיהיה אפשר לתרגל. אם היה לנו עוד כמה שחקנים, היינו משחקים טוב יותר ואולי התוצאה הייתה לטובתנו עם פחות דרמה, אבל אנחנו לא באים בטענות על כלום ומעריכים את מה שיש ובגדול", אמר גורם בכיר בהפועל.

שאנדה סילבה מונף (חגי מיכאלי)שאנדה סילבה מונף (חגי מיכאלי)

בהפועל מדברים בגלוי על תחושה שה-DNA של הקבוצה ישתנה מכאן. במועדון מאמינים שהדרך החדשה שנבנית עכשיו יכולה להוביל לימים טובים יותר בעתיד הקרוב. "זהו, נגמרה תקופה שחורה. העיר תל אביב אדומה ותהיה גם אדומה עוד הרבה פעמים בעתיד. זה ניצחון שניקח אותו הלאה לשנים הבאות, יהיו ימים שמחים מאוד להפועל תל אביב", אמרו בחודורוב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */