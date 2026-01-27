הכי דרמטי, הכי מתוק: כך נשברה קללת הדרבי

אופוריה אדירה בהפועל תל אביב. אחרי כמעט 12 שנים ללא ניצחון דרבי בליגה, 4,293 ימים ליתר דיוק, הפועל תל אביב הצליחה במשימה הגדולה לנצח את מכבי תל אביב בדרבי של העיר ועשתה זאת תוך כדי מהפך אדיר.

החבורה של אליניב ברדה הציגה משחק הקרבה בסגל חסר מאוד והצליחה בדרמת ענק לכבוש שני שערים בתוספת הזמן ולנצח 1:2 את הצהובים באחד הדרבים שיזכרו לשנים הבאות.

ברדה ואלטמן לאחר הניצחון: התפרצות רגשות

איציק כלפי ועמית לוינטל בפרק חדש בפודקאסט הפועל ת"א מסכמים את הסיום הדרמטי, המהפך הלא צפוי, עמרי אלטמן שהפך לסמל בניצחונות הגדולים העונה, צ'יקו שסגר מעגל היסטורי, אליניב ברדה שהתעלה על עצמו עם החילופים בשיא המאני טיים, והפועל אחת ששברה את הבצורת האחרונה בתחייה המחודשת שלה, בצורה הכי מרגשת שאפשר לקהל האדום.