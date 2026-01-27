יום שלישי, 27.01.2026 שעה 07:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

לגולדהאר נותרה ברירה אחת: לפטר את לאזטיץ׳

פודקאסט מכבי נפרד מהמאמן, תוקף את החלטת גולדהאר ואנגלידיס למשוך את זה חודשיים יותר מדי, בעוד נמני מצביע על בעיות קשות של אובדן אמון. האזינו

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

פודקאסט מכבי תל אביב מסכם הפסד ראשון בדרבי אחרי 12 שנים והמסקנה היא אחת ויחידה, מיץ׳ גולדהאר פישל בענק עם ההחלטה שלו לא לפטר את ז'רקו לאזטיץ׳ עד כה, וכעת אין שום פתרון אחר שאפשר להציע - לא לקהל, לא לשחקנים ולא למועדון כמו מכבי ת״א שבקצב הזה נראה שעדיין לא גירד את התחתית שאליה אפשר להגיע עם לאזטיץ׳ על הקווים.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני כבר נפרדים מהמאמן הסרבי, תוקפים את החלטת גולדהאר וג'ק אנגלידיס למשוך את הנושא חודשיים יותר מדי (ואולי אף יותר מחודשיים), בעוד נמני מצביע על בעיות קשות של אובדן אמון בין השחקנים ללאזטיץ', כזה שממנו אי אפשר היה לצאת לדרך חדשה אם יש עוד מישהו במועדון שחושב כך.

על המפה שלא נקראה בזמן, החולשה הבלתי נגמרת ממשחק למשחק, וגם החלטה אחת שעזרה לאליניב ברדה לשבור רצף שהחזיק 12 שנים וסביר להניח שכבר אי אפשר יהיה לשחזר. האזנה נעימה.

