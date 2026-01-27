לגולדהאר נותרה ברירה אחת: לפטר את לאזטיץ׳

פודקאסט מכבי תל אביב מסכם הפסד ראשון בדרבי אחרי 12 שנים והמסקנה היא אחת ויחידה, מיץ׳ גולדהאר פישל בענק עם ההחלטה שלו לא לפטר את ז'רקו לאזטיץ׳ עד כה, וכעת אין שום פתרון אחר שאפשר להציע - לא לקהל, לא לשחקנים ולא למועדון כמו מכבי ת״א שבקצב הזה נראה שעדיין לא גירד את התחתית שאליה אפשר להגיע עם לאזטיץ׳ על הקווים.

רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני כבר נפרדים מהמאמן הסרבי, תוקפים את החלטת גולדהאר וג'ק אנגלידיס למשוך את הנושא חודשיים יותר מדי (ואולי אף יותר מחודשיים), בעוד נמני מצביע על בעיות קשות של אובדן אמון בין השחקנים ללאזטיץ', כזה שממנו אי אפשר היה לצאת לדרך חדשה אם יש עוד מישהו במועדון שחושב כך.

על המפה שלא נקראה בזמן, החולשה הבלתי נגמרת ממשחק למשחק, וגם החלטה אחת שעזרה לאליניב ברדה לשבור רצף שהחזיק 12 שנים וסביר להניח שכבר אי אפשר יהיה לשחזר. האזנה נעימה.