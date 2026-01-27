כעס גדול, עצב גדול לא פחות ובעיקר מחשבות על האם השינוי בדרך ליוו את אנשי ושחקני מכבי תל אביב כשהם יצאו אמש (שני) מאצטדיון בלומפילד אחרי שרצף 12 השנים ללא הפסד בדרבי, נקטע. הרצף הזה היה צריך להגיע לכדי סיום מתישהו, אבל לא מול הפועל תל אביב הזאת. לא מול קבוצה שלא הצליחה לעשות שום דבר במשך 90 דקות וכשהיא מציגה הרכב וסגל מאולתרים, אך מאידך, גם מכבי החלשה להחריד הזו לא באמת עשתה יותר מדי והפסידה 2:1.

בסיום המשחק הייתה תחושה שאם עד היום ההבנה לא נפלה סופית, כעת היא תיפול גם בקנדה, ומיץ' גולדהאר יפטר את ז'רקו לאזטיץ' מאימון הקבוצה. אולם בעת כתיבת שורות אלה (אמצע הלילה), לאזטיץ' הוא עדיין מאמן מכבי ת"א וטרם הודיעו אחרת. אמש, בזמן שמאות אוהדים חיכו בקריית שלום וכאשר כוחות משטרה גדולים נכחו במקום, הוחלט במועדון כי אף שחקן לא יחזור למתחם האימונים וזאת כדי למנוע מפגש עם האוהדים הכועסים. זה איפשר לאחד מהשחקנים שעשה את דרכו החוצה מבלומפילד להגיד לסובביו: "עוד ביזיון ועוד ביזיון, איך הוא עדיין כאן?", כשהכתובת היא כמובן לאזטיץ'.

"אם מישהו חושב שיש פה שחקנים שמאמינים בלאזטיץ', הוא טועה. למה היה צריך לחכות לעוד בושה כזו כדי לעשות שינוי? העונה הולכת לזבל", הוסיף בשיחה עם חבריו. "לפחות עכשיו הוא ילך", אמר שחקן אחר, וזה כמובן מספיק כדי להסביר כמה רעה הסיטואציה בתוך מכבי ת"א, כזו שניסו מסיבה מאוד לא ברורה ולא הגיונית לסחוב עוד ועוד אף על פי שהיו מספיק גורמים במערכת שהתריעו כבר לפני חודש וחודשיים שאין מנוס מזעזוע. הם גם היו בטוחים שאחרי התבוסה למכבי חיפה שגולדהאר יפעל, והיו בהלם כשזה לא קרה. כעת הציפייה של כולם היא שזה ישתנה, גם אם זה אומר לשים את דן רומן כמאמן הקבוצה הבוגרת או כל פתרון אחר עד שיהיה מאמן קבוע, אך עם לאזטיץ' האירוע הזה לא יכול להימשך.

שחקני מכבי תל אביב אובדי עצות (רדאד ג'בארה)

מכבי ת"א כבר היום רחוקה נקודה אחת מלרדת למקום הרביעי, שאולי יספיק לאירופה בסיום העונה, ואולי גם לא. אבל, בקצב צבירת הנקודות שלה תחת לאזטיץ' מאז ה-6:2 לבית"ר ירושלים, לא רק שהיא לא תסיים שלישית או רביעית, בקצב צבירת הנקודות הנוכחי היא בוודאות לא תהיה באירופה בעונה הבאה ואת הנזק הזה אי אפשר יהיה לתקן בקיץ אחד. כבר עכשיו אם יש מישהו במכבי ת"א שחושב שאפשר לתקן את נזקי העונה הזו בקיץ אחד, הוא כנראה האופטימיסט הכי גדול שיש.

ז'רקו לאזטיץ' יורד בבושת פנים מהמגרש (רדאד ג'בארה)

מכאן השאלה היחידה שנותרה פתוחה היא לאן מיץ' גולדהאר הולך לקחת את העונה הזו של מכבי ת"א. לאזטיץ' בעיני רבים הוא היסטוריה, אבל יש עוד הרבה מה לתקן ברמת הסגל. אתמול שחקנים שכבר חשבו לעזוב את הקבוצה בהשאלות, כמו יואב גראפי למשל, קיבלו הודעה שהם צריכים להתייצב כרגיל לאימונים בימים הקרובים וכי כל מהלך השאלה כזה או אחר שתוכנן, נעצר. במהלך היום יהיה אפשר לדעת האם מכבי עוצרת גם את המהלך מול אמיר סהיטי, שרוב פרטי הגעתו בהשאלה מהמבורג כבר נסגרו, או שלמרות זאת מכבי ת"א ממשיכה עם המהלך כשהיא חיה בתוך הערפל המקצועי שאופף אותה.

מסיבת פרידה? לאזטיץ' מגיב אחרי הדרבי

אימון הבוקר של מכבי ת”א שנקבע ל-11:00 בוטל במהלך הלילה, וביום חמישי היא תשחק מול בולוניה בליגה האירופית ותסיים את דרכה במפעל. ביום שני יחכה לה משחק חוץ מול עירוני קריית שמונה, משחק שאליו היא יכולה להגיע כשהיא כבר במקום הרביעי בטבלה. שפל כזה כבר לא היה הרבה זמן בקריית שלום.