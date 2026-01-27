כמו חגיגות אליפות: צפו בטירוף של אוהדי הפועל

זה קרה, ובדרך הכי מטורפת שיכולה להיות. אחרי 12 שנים, הפועל ניצחה הערב (שני) את מכבי בדרבי התל אביבי עם מהפך בזכות שני שערים בתוספת הזמן ו-1:2 בלתי נשכח באצטדיון בלומפילד.

האוהדים האדומים, שראו ניצחון על היריבה העירונית לראשונה אחרי 4,293 ימים, החלו משריקת הסיום לחגוג בטירוף, חגיגות שנמשכו גם מחוץ לאצטדיון ולא נופלות מאף חגיגות של תואר.

צפו בטירוף של אוהדי הפועל

החגיגות של אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

זיקוקים בחגיגות אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

אז עד כמה הבצורת הייתה חריגה? כאמור, 4,293 ימים ללא ניצחון בדרבי, זה אומר יותר מ-11 וחצי שנים, מאז ה-26 באפריל 2014, אז זה נגמר 1:3 כשעומר דמארי, גילי ורמוט ואוראל דגני כבוש למנצחת, וערן זהבי רק צימק למפסידה. מאז, כמעט 12 שנים, היו 30 מפגשים. 25 פעמים הצהובים חגגו, וב-5 מקרים זה נגמר בתיקו.