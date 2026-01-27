בבכורה של טר שטגן: ג'ירונה סחטה 1:1 מחטאפה

המחזור ה-21 של הליגה הספרדית נמשך הערב (שני) כאשר ג’ירונה, עם מארק אנדרה טר שטגן שהגיע מברצלונה בהופעת הבכורה בין הקורות, הייתה מרחק נגיעה מהפסד, אך שער דרמטי בתוספת הזמן קבע חלוקת נקודות ו-1:1.

הקבוצה ממדריד הייתה הראשונה לעלות על לוח התוצאות, כשלואיס ואסקס קיבל כדור נהדר מחואן איגלסיאס בדקה ה-59 ולא התקשה בדרך לשער היתרון, אלא שהקבוצה מברצלונה לא ויתרה, ועמוק בתוך תוספת הזמן, בדקה ה-95, ויטור רייס היה במקום הנכון בתוך הרחבה כדי לדחוק בקלילות את השער שקבע חלוקת נקודות דרמטית במיוחד.

למרות הנקודה המאוחרת, המארחת כעת קטעה רצף של שלושה ניצחונות ליגה רצופים ותקווה להתאושש במחזור הבא כשתתארח אצל אוביידו. האורחת מנגד, רושמת משחק ליגה שישי ברצף ללא ניצחון כשבארבעה מתוכם הפסידה, ותקווה לאסוף את שלוש הנקודות במחזור הבא, כשתארח את סלטה ויגו.