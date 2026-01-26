יום שלישי, 27.01.2026 שעה 01:18
5219-5022אינטר1
4717-3522מילאן2
4313-2722רומא3
4320-3122נאפולי4
4217-3522יובנטוס5
4016-3722קומו6
3520-3022אטאלנטה7
3027-3222בולוניה8
2919-2122לאציו9
2934-2522אודינזה10
2628-2422ססואולו11
2531-2422קליארי12
2331-2522גנואה13
2329-2022קרמונזה14
2326-1422פארמה15
2340-2122טורינו16
1829-1322לצ'ה17
1734-2422פיורנטינה18
1437-1822ורונה19
1437-1822פיזה20

רק אטה: הקשר הצטיין, 1:3 לאודינזה על ורונה

שחקנה של הזברות הוביל את קבוצתו לניצחון עם שער ובישול לקנאן דייויס, אלסנדרו זאנולי הצטרף. מנגד, גיפט אורבן השווה זמנית לזכות נועלת הטבלה

|
שחקני אודינזה חוגגים ניצחון חשוב (IMAGO)
שחקני אודינזה חוגגים ניצחון חשוב (IMAGO)

המחזור ה-22 בליגה האיטלקית ננעל הערב (שני) עם הניצחון 1:3 של אודינזה על הלאס ורונה, כשהזברות הצליחו לטפס למקום העשירי, כשהיא בשוויון עם לאציו התשיעית, בעוד שבעקבות ההפסד, הג’יאלובלו ירדו לתחתית הטבלה.

המארחת, שמכרה השבוע את הכוכב שלה ג’יובאנה לנאפולי, רצתה להוכיח שהיא יכולה להסתדר גם בלעדיו, אבל מצאה את עצמה בפיגור אחרי 23 דקות משער של ארתור אטה, שביצע ריצת סולו יפה, בסיומה כבש. גיפט אורבן הגיב באופן מיידי, ואחרי שלוש דקות חגג שער שביעי שלו העונה כשדייק לפינה השמאלית.

בדקה ה-58 היתרון שב אל הביאנקונרי, כשאלסנדרו זאנולי השתלט על ריבאונד ברחבה הצהובה-כחולה כדי להחזיר את ההובלה, וקנאן דייויס ניצל מסירת עומק של אטה וקבע את תוצאת המשחק מתוך רחבת ה-16.

