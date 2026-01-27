ממשיכה לשכוח מיאנג: ניצחון 3 ברצף לאטלנטה

שני משחקים שוחקו מוקדם היום (שני) ב-NBA, כאשר במפגש הראשון אטלנטה הוקס חגגה עם 116:132 על אינדיאנה פייסרס, ובמשחק השני שארלוט הורנטס הביסה 93:130 את פילדלפיה.

אטלנטה הוקס (23:25) – אינדיאנה פייסרס (11:36) 116:132

ההוקס ממשיכים להתאושש מהעזיבה של טריי יאנג, כאשר הם רשמו את הניצחון השלישי ברציפות שלהם נגד אחת הקבוצות החלשות בליגה העונה ב-NBA. סי ג’יי מקולום, שהיה כמובן מעורב בטרייד המדובר, הוביל עם 23 נקודות מהספסל בדרך לניצחון ה-23 של קבוצתו החדשה העונה, 26 נקודות של פסקל סיאקם לא הספיקו בצד השני.

שארלוט הורנטס (28:19) – פילדלפיה סיקסרס (21:24) 93:130

ההורנטס ממשיכים בתקופה הנפלאה עם ניצחון ביתי חשוב ושלישי ברציפות בליגה, נגד הסיקסרס, שרושמים הפסד שני ברצף. ברנדון מילר עם משחק נהדר של 30 נקודות הוביל את המארחת לניצחון היקר, בעוד 16 של ג’ארד מקקיין בצד השני לא עזרו לאורחת, שמאבדת גובה בטבלה.