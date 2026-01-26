יום שני, 26.01.2026 שעה 23:24
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

ההטרלה של הפועל תל אביב למכבי אחרי הדרבי

לאחר הניצחון 1:2 הדרמטי בבלומפילד, בעמוד של האדומים צייצו: "מישהו יודע את מי הם שמו בגלויה?". מויז ספרא: "המסע רק התחיל, תודה שסמכתם עלינו"

|
דור פרץ ממוקד (רדאד ג'בארה)
דור פרץ ממוקד (רדאד ג'בארה)

הפועל תל אביב רשמה הערב (שני) רגע היסטורי, כאשר גברה על מכבי תל אביב בדרבי אחרי לא פחות מ-4,293 ימים, וחגגה לא רק על הדשא אלא גם ברשתות החברתיות.

האדומים מיהרו לעקוץ את היריבה העירונית, על רקע אירוע שזכור היטב מהמחזור הקודם. כזכור, לאחר ההפסד של מכבי תל אביב למכבי חיפה העלו הצהובים לרשת תמונה של איסוף סיסוקו לסיכום ההפסד, מהלך שעורר אי נוחות אצל הקשר.

הפעם, בהפועל תל אביב לא פספסו את ההזדמנות והגיבו בציוץ עוקצני: "מישהו יודע את מי הם שמו בגלויה?" מכבי תל אביב, אגב, העלתה תמונה של הקפטן וכובש השער דור פרץ לצידו של אסף צור.

איסוף סיסוקו מתוסכל (רדאד גאיסוף סיסוקו מתוסכל (רדאד ג'בארה)

חגיגות גם ב-X

גם מויז ספרא, בנו של בעלי המועדון אדמונד ספרא, הצטרף לחגיגות ברשת החברתית וכתב בסיום המשחק: “תל אביב אדומה, תודה שסמכתם עלינו, המסע רק התחיל”. גם בעמוד של קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב חגגו: “ישששש”.

הניצחון הדרמטי, שמסיים בצורת ארוכה במיוחד בדרבי, קיבל כך חותמת כפולה, גם על כר הדשא וגם בזירה הדיגיטלית, שם הפועל תל אביב דאגה להזכיר למכבי תל אביב מי צבועה אדום הערב.

