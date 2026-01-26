ההטרלה של הפועל תל אביב למכבי אחרי הדרבי

הפועל תל אביב רשמה הערב (שני) רגע היסטורי, כאשר גברה על מכבי תל אביב בדרבי אחרי לא פחות מ-4,293 ימים, וחגגה לא רק על הדשא אלא גם ברשתות החברתיות.

האדומים מיהרו לעקוץ את היריבה העירונית, על רקע אירוע שזכור היטב מהמחזור הקודם. כזכור, לאחר ההפסד של מכבי תל אביב למכבי חיפה העלו הצהובים לרשת תמונה של איסוף סיסוקו לסיכום ההפסד, מהלך שעורר אי נוחות אצל הקשר.

הפעם, בהפועל תל אביב לא פספסו את ההזדמנות והגיבו בציוץ עוקצני: "מישהו יודע את מי הם שמו בגלויה?" מכבי תל אביב, אגב, העלתה תמונה של הקפטן וכובש השער דור פרץ לצידו של אסף צור.

איסוף סיסוקו מתוסכל (רדאד ג'בארה)

חגיגות גם ב-X

גם מויז ספרא, בנו של בעלי המועדון אדמונד ספרא, הצטרף לחגיגות ברשת החברתית וכתב בסיום המשחק: “תל אביב אדומה, תודה שסמכתם עלינו, המסע רק התחיל”. גם בעמוד של קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב חגגו: “ישששש”.

הניצחון הדרמטי, שמסיים בצורת ארוכה במיוחד בדרבי, קיבל כך חותמת כפולה, גם על כר הדשא וגם בזירה הדיגיטלית, שם הפועל תל אביב דאגה להזכיר למכבי תל אביב מי צבועה אדום הערב.