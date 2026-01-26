לאזטיץ׳ בסיום: אם אני פה סימן שהמועדון מאחורי

הלם במכבי תל אביב. אחרי 12 שנה ללא הפסד בדרבי, הקבוצה המשיכה בעונה הרעה שלה וספגה הפסד דרמטי 2:1 להפועל תל אביב, עם שני שערים בדקות הסיום. מעבר לקטיעת הרצף, הצהובים גם פספסו הזדמנות לחזור למרוץ האליפות ובמקום לצמק את הפער לשבע, הוא גדל לעשר נקודות.

בסיום, מאמן הקבוצה, ז׳רקו לאזטיץ, דיבר בסיום בקצרנות אופיינית: ״שלטנו במשחק 90 דקות, חוץ משני הכדורים האחרונים. ברכות להפועל תל אביב על שני הגולים שלהם״.

כשנשאל מה ייקחו מהמשחק ענה: ״שצריך להישאר בפוקוס עד הסוף. זה כואב מאוד לכולנו. זה לא הרגע לדבר על הפער בפסגה״.

על עתידו הוסיף המאמן: ״אני יכול להוציא את הקבוצה מהמשבר. אם המועדון עומד מאחורי? אני פה״.