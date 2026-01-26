יום שני, 26.01.2026 שעה 23:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

לאזטיץ׳ בסיום: אם אני פה סימן שהמועדון מאחורי

מאמן מכבי ת״א דיבר לאחר ההפסד בדרבי: ״שלטנו במשחק חוץ משני הכדורים האחרונים. זה כואב מאוד לכולנו. מאמין שאני יכול להוציא את הקבוצה מהמשבר״

|
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)
ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

הלם במכבי תל אביב. אחרי 12 שנה ללא הפסד בדרבי, הקבוצה המשיכה בעונה הרעה שלה וספגה הפסד דרמטי 2:1 להפועל תל אביב, עם שני שערים בדקות הסיום. מעבר לקטיעת הרצף, הצהובים גם פספסו הזדמנות לחזור למרוץ האליפות ובמקום לצמק את הפער לשבע, הוא גדל לעשר נקודות.

בסיום, מאמן הקבוצה, ז׳רקו לאזטיץ, דיבר בסיום בקצרנות אופיינית: ״שלטנו במשחק 90 דקות, חוץ משני הכדורים האחרונים. ברכות להפועל תל אביב על שני הגולים שלהם״.

כשנשאל מה ייקחו מהמשחק ענה: ״שצריך להישאר בפוקוס עד הסוף. זה כואב מאוד לכולנו. זה לא הרגע לדבר על הפער בפסגה״.

על עתידו הוסיף המאמן: ״אני יכול להוציא את הקבוצה מהמשבר. אם המועדון עומד מאחורי? אני פה״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */