"רגשות אדירים של שמחה, הייתה בנו אמונה"

זה קרה, ובדרך הכי מטורפת שיכולה להיות. אחרי 12 שנים, הפועל ניצחה הערב (שני) את מכבי בדרבי התל אביבי עם מהפך בזכות שני שערים בתוספת הזמן ו-1:2 בלתי נשכח באצטדיון בלומפילד.

מאמן האדומים, אליניב ברדה, אמר בסיום המשחק: “מרגיש שמח ומאושר. אני שמח קודם כל שהחזירו את הגופה של רן גואילי ז”ל ולשמחתי סיימנו את הדבר הזה. הרגשות הם אדירים. מאוד כיף לנצח. עשינו במחצית את ההתאמות והשתלטנו על המגרש במחצית השנייה. כמו שבגביע זה הסתיים בשוויון והפסד אכזרי, היום זה התאזן. אנחנו הולכים לשמוח כולם ביחד, זה משהו שכולם חיכו וציפו לו, עבדנו מאוד קשה. הייתה המון אמונה, גם בספסל וגם במגרש, וגם החילופים שעשינו היו על מנת לנצח את המשחק, לייצר יותר נוכחות ברחבה. לשמחתי זה עזר”.

“היו לי ניצחונות גדולים כמאמן, אין ספק שזה יהיה בטופ. הגענו למשחק הזה מעל מכבי תל אביב בטבלה עוד לפני המשחק, לקחו לנו 2 נקודות, נתנו להם 3 נקודות, והמשחק הזה היה עבורי חותמת שהקבוצה שלי יכולה להיות תחרותית ולהסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה. קראתי לאלטמן לפני המשחק, הוא התאמן רק אימון אחד, ואמרתי לו שהוא יחליט אם הוא בסגל או לא. הוא החליט מיד שכן, אמר שאימון אחד מספיק לו ושהוא יהיה שם. הדוקטור אמר לי שאפשר לתת לו רק רבע שעה, זה היה שווה את הסיכון", הוסיף.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים ניצחון היסטורי (רדאד ג'בארה)

“הקהל שלנו נשמע בלי סוף מתחילת המשחק, אנחנו שמחים ששימחנו אותם. אנחנו לא שוכחים שבעונה שעברה היינו בליגה הלאומית ולקח לנו זמן להתניע. בונים פה משהו מאוד יפה, אך גם מאוד מאוזן. נשמח היום מאוד ויש לנו נתניה בשבוע הבא”, סיכם.