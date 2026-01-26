יום שני, 26.01.2026 שעה 23:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

"רגשות אדירים של שמחה, הייתה בנו אמונה"

מאמן הפועל ת"א, אליניב ברדה, היה בעננים אחרי ה-1:2 הדרמטי בדרבי על מכבי: "אחד הניצחונות הגדולים כמאמן. עשינו את החילופים כדי לנצח את המשחק"

|
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)
אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

זה קרה, ובדרך הכי מטורפת שיכולה להיות. אחרי 12 שנים, הפועל ניצחה הערב (שני) את מכבי בדרבי התל אביבי עם מהפך בזכות שני שערים בתוספת הזמן ו-1:2 בלתי נשכח באצטדיון בלומפילד.

מאמן האדומים, אליניב ברדה, אמר בסיום המשחק: “מרגיש שמח ומאושר. אני שמח קודם כל שהחזירו את הגופה של רן גואילי ז”ל ולשמחתי סיימנו את הדבר הזה. הרגשות הם אדירים. מאוד כיף לנצח. עשינו במחצית את ההתאמות והשתלטנו על המגרש במחצית השנייה. כמו שבגביע זה הסתיים בשוויון והפסד אכזרי, היום זה התאזן. אנחנו הולכים לשמוח כולם ביחד, זה משהו שכולם חיכו וציפו לו, עבדנו מאוד קשה. הייתה המון אמונה, גם בספסל וגם במגרש, וגם החילופים שעשינו היו על מנת לנצח את המשחק, לייצר יותר נוכחות ברחבה. לשמחתי זה עזר”.

“היו לי ניצחונות גדולים כמאמן, אין ספק שזה יהיה בטופ. הגענו למשחק הזה מעל מכבי תל אביב בטבלה עוד לפני המשחק, לקחו לנו 2 נקודות, נתנו להם 3 נקודות, והמשחק הזה היה עבורי חותמת שהקבוצה שלי יכולה להיות תחרותית ולהסתכל בלבן של העיניים לכל קבוצה. קראתי לאלטמן לפני המשחק, הוא התאמן רק אימון אחד, ואמרתי לו שהוא יחליט אם הוא בסגל או לא. הוא החליט מיד שכן, אמר שאימון אחד מספיק לו ושהוא יהיה שם. הדוקטור אמר לי שאפשר לתת לו רק רבע שעה, זה היה שווה את הסיכון", הוסיף.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים ניצחון היסטורי (רדאד גשחקני הפועל תל אביב חוגגים ניצחון היסטורי (רדאד ג'בארה)

“הקהל שלנו נשמע בלי סוף מתחילת המשחק, אנחנו שמחים ששימחנו אותם. אנחנו לא שוכחים שבעונה שעברה היינו בליגה הלאומית ולקח לנו זמן להתניע. בונים פה משהו מאוד יפה, אך גם מאוד מאוזן. נשמח היום מאוד ויש לנו נתניה בשבוע הבא”, סיכם.

