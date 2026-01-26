מתאוששת: מכבי תל אביב ניצחה את הרצליה

אחרי הדרמות הגדולות של משחקי יום שישי, המחזור ה-17 של ליגת ווינר יצא לדרך היום (שני) עם שלושה משחקים ויינעל מחר עם שני משחקים נוספים כשכל אחת מהקבוצות ניסתה לשפר את המיקום שלה לקראת הישורת האחרונה של העונה.

א.ס רמת השרון – מ.כ באר שבע 31:41 (15:18)

מוליכת הטבלה, א.ס רמת השרון אירחה את נועלת הטבלה, מ.כ באר שבע שדווקא פתחה טוב יותר את המשחק ועלתה ליתרון של 4:6. ברק קרמון הפך את התוצאה בדרך ל-8:10 אחרי 17 דקות. איתמר גולדשטיין המשיך בתנופה של המוליכה, פראן לוצ'ין נעל את השער, אבל פיליפ לאובץ ומילוש סאביץ'. דניאל צרפתי הוריד את המוליכה למחצית ביתרון 15:18.

הבריחה של המארחת נמשכה בתחילת המחצית השנייה עם לאונרדו דה אלומיידה ומילאן פאבלוביץ' ולמרות שער יפה של דושה באלינט, פנדל של ברק קרמון הפך את זה לעשר הפרש, 25:35 ומכאן הדרך לניצחון הייתה סלולה. בסיום: 31:41 לרמת השרון שמשיגה ניצחון שמיני ברציפות.

שחקני רמת השרון ובאר שבע (אלעד טל)

כבשו לא.ס רמת השרון: ברק קרמון, רם טורקניץ ומילאן פאבלוביץ' 6 שערים כ"א, דניאל צרפתי 5, מיכאילו רדויקוביץ', איתי שיינפלד ולאונרדו דה אלומיידה 4 כ"א, איתמר גולדשטיין 3, צח מלול, רן יוניש ויהלי טל 1 כ"א.

עצירות שוערים: פראן לוצ'ין 13 עצירות ב-39%, אושרי רזניק 2 עצירות ב-15%.

כבשו למ.כ באר שבע: פיליפ לאובץ 7 שערים, מילוש סאביץ' ונוי פיירמן 6 כ"א, דושה באלינט ודין פרלוב 3 כ"א, מיכאילו ריסטיץ' 2, דוראל בן סעדון, ספאסוי גאצ'ביץ', ריאן ג'ברין ורביד נוימן 1 כ"א.

עצירות שוערים: שגיא בוניס 16 עצירות.

שפטו: ערן אברמוביץ וצחי טויטו.

שחקני רמת השרון ובאר שבע (אלעד טל)

הפועל אשדוד – הפועל קריית אונו 34:46 (18:26)

במפגש קצוות נוסף אירחה הפועל אשדוד, שאחרי פתיחה לא טובה של העונה רושמת כבר שלושה ניצחונות רצופים שהעלו אותה למקום הרביעי, את הקבוצה מהמקום הלפני אחרון, הפועל קריית אונו שהשיגה נקודות העונה רק מול באר שבע.

הפתיחה הייתה של הקבוצה המארחת שעלתה ליתרון 2:8 מהיר. ירין ליברמן הפך את זה ל-2:10 אחרי 10 דקות. אורוש טודורוביץ' המשיך את השליטה האשדודית שלא נתנה לקרית אונו להתקרב למרות שאופק רוזנבוים ניסה וטודורוביץ' דאג להוריד את המארחת למחצית ביתרון 18:26.

במחצית השנייה המגמה נמשכה ולמרות ניסיונות חזרה של קריית אונו עם אופק רוזנבוים ועידו צ'רנובילסקי שוב היה זה טודורוביץ' ואפילו פיטרסון עם שער ממגרש שלם שעצרו ניסיונות קאמבק ובסיום, אשדוד רושמת ניצחון ליגה רביעי ברציפות, 34:46.

כבשו להפועל אשדוד: אורוש טודורוביץ' וירין ליברמן 8 שערים כ"א, לו אקסברוד 7, איתי סויסה 6, אלכסנדר באביץ' 4, אור רחימוף 3, אורי גז, גל קדם, אור ממן ומיכאיל ז'ילה 2 כ"א, עדי מלול וסוונביורן פיטרסון 1 כ"א.

עצירות שוערים: סוונביורן פיטרסון 17 עצירות, שון מורחוב 2.

כבשו להפועל קריית אונו: עידו צ'רנובילסקי 7 שערים, יואב פלח וטל גלילי 5 כ"א, אופק רוזנבוים ואסף שני 4 כ"א, יהונתן צביון 3, נמניה סקרוביץ' 2, ליעד מסיקה, אורי פלח, עומר קלוט ואור רשקוביץ' 1 כ"א.

עצירות שוערים: עוז יצחק 4 עצירות, עמוס לוזון ויהונתן בנשטרית 3 כ"א.

שפטו: לידור מועלם ושי כהן.

מכבי ת"א – בני הרצליה 36:39 (19:19)

שתי המאוכזבות של המחזור האחרון נפגשו בתיכונט. הצהובים שהתחזקו בשוער תום שם טוב צברו רק נקודה אחת בארבעת המחזורים האחרונים שלהם בעוד הקבוצה מהשרון סופרת גם היא שני הפסדים רצופים שהורידו אותה למקום השישי.

הפתיחה הייתה שקולה ופנדל של גיא רש ארמן קבע שוויון 6:6 אחרי 10 דקות. יוסי אפו ופנדל של ניב צורף קבעו 11:13 לאורחת אחרי 20 דקות. הצהובים נכנסו למומנטום כשהרשקוביץ ושניר נציה כבשו, אורן מאירוביץ' עצר פנדל בדרך למהפך, 15:16 אבל יוסי אפו הפך מנגד וטל הרשקוביץ השווה בשנייה האחרונה של המחצית שהסתיימה ב-19:19.

הצהובים פתחו טוב יותר את המחצית השנייה, גיא ותומר רש ארמן יחד עם חלב הארבוז קבעו 21:25 (40'). אסף סוכוליצקי ותומר רש ארמן הגדילו את ההפרש ל-26:32 (50'). חלב הארבוז וטל הרשקוביץ' הגדילו ל-33:38 חמש דקות לסיום וסגרו את הסיפור. בסיום: 36:39 למכבי ת"א.

כבשו למכבי ת"א: גיא רש ארמן 12 שערים, תומר רש ארמן, טל הרשקוביץ ונועם סוסנה 6 כ"א, חלב הארבוז 4, שניר נציה ואסף סוכוליצקי 2 כ"א, פולג אסייג 1.

עצירות שוערים: תום שם טוב 10 עצירות ב-30%, אורן מאירוביץ' 1 ב-10%.

כבשו לבני הרצליה: ניב צורף 10 שערים, דניס ינקובסקי 9, יוסי אפו 6, נמניה גויקוביץ' 4, שחר לוסטיגמן 3, אסף אוחיון ואראל צייטלר 2 כ"א.

עצירות שוערים: איגור צ'רניקוב 8 עצירות, ליאור שיין 2.

שפטו: שלומי בר און ודודי לוין.

במשחקי יום שלישי תפגוש מ.כ חולון, שתנסה להמשיך במגמה החיובית שלה וניצחה ביום שישי את עירוני רחובות את מכבי ראשל"צ (19:10, קציר) שלמרות החיזוק בעמדת השוער בדמותו של דן טפר לא הצליחה לנצח ביום שישי את נס ציונה מהתחתית והסתפקה בנקודה בלבד.

המשחק שינעל את המחזור יפגיש את האלופה הפועל ראשל"צ עם נס ציונה (19:30, צימרמן). האדומים אמנם התאוששו מההפסד במשחק העונה אבל הם יודעים שאסור להם למצמץ במאבק על הפסגה בעוד הטייגרים רוצים לברוח עוד קצת מהתחתית.