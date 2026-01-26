יום שני, 26.01.2026 שעה 22:26
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4322-4520מכבי פ"ת1
3522-3120מכבי הרצליה2
3124-2520הפועל כפ"ס3
3024-3020מ.ס קריית ים4
2932-3220הפועל כפר שלם5
2823-2620מ.ס כפר קאסם6
2722-2520הפועל ראשל"צ7
2726-2820הפועל ר"ג8
2621-2220הפועל עכו9
2529-2520עירוני מודיעין10
2528-2120הפועל רעננה11
2327-2020בני יהודה12
2235-2320הפועל עפולה13
1928-2420הפועל נוף הגליל14
1927-2320הפועל חדרה15
1840-3020מכבי יפו16

נועם שוהם: אחרי שתי תוצאות תיקו, רצינו לנצח

מאמן מכבי פ"ת אחרי ה-0:2 על חדרה: "כרגע זה הסגל, מי שלא ירצה לא אחזיק אותו בכוח". אביטן: "הרגשתי כאילו לא עזבתי, צריכים 3-4 שחקנים איכותיים"

|
נועם שוהם (חגי מיכאלי)
נועם שוהם (חגי מיכאלי)

אחרי שתי תוצאות תיקו רצופות, מכבי פ"ת חזרה הערב (שני) לנצח כשרשמה 0:2 ביתי על הפועל חדרה והגדילה את הפער מהמקום השלישי לעשר נקודות. מנגד, ניסו אביטן רשם בכורה על הקווים של חדרה, אך למרות שקבוצתו היוותה יריב, היא איבדה ריכוז במחצית השנייה.

שוהם: "מי שלא ירצה לא אחזיק אותו בכוח"

"שיחקנו במחצית הראשונה בחוסר סבלנות ולא היינו ממוקמים בעמדתו שהיינו צריכים להיות ממוקמים. כל הזמן התפתינו לבוא לקבל את הכדור לרגל. הסברתי להם במחצית בחדר ההלבשה מה לעשות ושיפרנו את זה קצת ואני מאוד מאוכזב שאנחנו חוזרים על אותם טעויות משחק שני מתוך שלושה: אנחנו מגיעים ביתרון כפול ומאבדים סתם כדורים תוך כדי שאנחנו מוציאים את הקבוצה היריבה להתקפות מעבר. אלו טעויות של חוסר חשיבה", סיכם המאמן המנצח, נועם שוהם.

"לשמור על המוטיבציה של השחקנים למרות הפער? דווקא בגזרה הזאת אני לא צריך לעשות כלום כי יש פה שחקנים שנותנים בכל אימון 200% ואני נהנה לאמן אותם. אני נהנה מההשקעה שלהם ומהרצון שלהם להתקדם. אמרתי שככל שננצח ונגדיל את הפער, יהיה עלינו פחות לחץ ונוכל לשחק כדורגל יותר טוב. היינו אחרי שתי תוצאות תיקו ורצינו לנצח גם אם הפער היה יותר גדול. זה האופי של שחקנים שרוצים לנצח ונלמד מהטעויות שלא מקובלות עליי", הוסיף.

שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (ראובן שוורץ)

סאגת נואף בזיע: "ידעתי לפני זה שהוא לא ישחק. היה הסכם ג'נטלמני עם כפר קאסם שאם הם לא יספיקו להעביר בבקרה את אלטורי, יהיה להם את בזיע. הסתדרנו בלי בזיע עד עכשיו. אני בטוח שהוא יהיה תוספת כוח רצינית לקבוצה שלנו, אבל אני אף פעם לא מתבאס על מי שלא משחק. יש לנו סגל מספיק טוב וגדול בו לכל שחקן יש מחליף".

האם יהיו שינויים נוספים בסגל: "כרגע זה הסגל שלנו עד סוף השנה. אמרתי לשחקנים ובכל פורום שיש שמי שיבוא ויגיד שהוא רוצה ללכת, לא אחזיק אותו בכוח. אני אוהב פה את כל השחקנים ורוצה שיישארו. בסופו של דבר השחקנים האלה הביאו את מכבי פ"ת למקום בו היא נמצאת בו היא עכשיו. אשמח אם הם יישארו, אבל מי שלא ירצה לא אחזיק אותו בכוח. אולי נתחזק בעוד שחקן התקפה ונמשיך את העונה. יש לנו מטרה ברורה ונמשיך לעבוד קשה בשביל להשיג אותה".

מנגד, ניסו אביטן ניסה להסביר מדוע קבוצתו נוצחה: "בחצי הראשון הצלחנו להחזיק מצוין הגנתית והם לא הצליחו לסכן את השער שלנו. הם קבוצה איכותית וקצת היינו רכים בתחילת החצי השני וטעינו. ספגנו שער שפתח להם את המשחק וגם התקפית, אני חושב שהגענו למספיק הזדמנויות במשחק המעבר כדי לייצר משהו. זה משקף את מה שאנחנו יודעים על הסגל שלנו: יש פה הרבה צעירים מוכשרים, אבל קצת נאיביים, שלא יודעים לשים את הכדור ברשת".

ניסו אביטן (ראובן שוורץ)ניסו אביטן (ראובן שוורץ)

"איזו חדרה פגשתי? בוודאי שיש עם מה לעבוד. ברור לכולנו שאנחנו צריכים שלושה או ארבעה שחקני איכות כדי להיות קבוצה יותר טובה ואנחנו עובדים קשה כדי למצוא את החיזוק המתאים. כולנו צריכים לעשות את ההתאמות לסיטואציה. באתי לפה מתוך תחושה של שייכות וחיבור עמוק למועדון במטרה לייצב את הדברים כדי שנוכל לחזור ולהסתכל על העתיד בצורה יותר טובה. הרגשתי היום כאילו לא עזבתי אף פעם, הרגשה של בית".

