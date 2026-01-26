שינו זוארץ יכריע בין קשטן לקורצקי לאימון הנשים

תומר קשטן הופיע היום (שני) בפני הוועדה המקצועית של הנשים בהתאחדות לכדורגל כמועמד לאימון נבחרת הנשים. כזכור, בשבוע שעבר הופיעו בפני הוועדה מנחם קורצקי, קובי רפואה וניסן יחזקאל.

הוועדה כוללת את יו”ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ ואת אלישע לוי המנהל המקצועי העוזב של הכדורגל נשים, שמעון מימון אחראי כדורגל נשים בהתאחדות ורונן מושקוביץ סמנכ”ל ההתאחדות לכדורגל.

בשבוע שעבר קורצקי הרשים את אנשי ההתאחדות מבין שלושת המועמדים, קשטן בהופעתו גם הותיר רושם חיובי. חברי הוועדה הסמיכו שזוארץ יחליט במי לבחור מבין השניים, קורצקי או קשטן, כאשר פרמטר מרכזי שיילקח בחשבון הוא מי באמת רוצה לאמן כדורגל נשים, ולא כתחנת מעבר.