בהפועל י-ם מזהירים: יתקשו לעברה את הבקרה

הוועד המנהל של הפועל ירושלים קיים פגישה עם מנכ"ל המועדון אורי שרצקי, ממנו ניתן ללמוד על התנהלות המועדון האדום כפי שנמסר בלעדית לידי ONE. הפגישה נערכה בזום עם חברי הוועד, שם עדכן שרצקי במספר נושאים.

בנושא הכלכלי

אורי שרצקי הציג בפני הוועד נתונים המשקפים את המצב התזרימי של המועדון. מהדברים עולה כי קיים פער תזרימי חודשי שמכוסה באמצעות היתרות של המועדון. עד סוף העונה הנוכחית, המועדון צפוי למצות את רוב יתרת העודפים שלו. המשמעות לבקרה התקציבית היא שהמועדון יגיע לפתיחת העונה הבאה ללא הגב הכלכלי שאפיין אותו בשנים האחרונות. מצב זה יקשה מאוד על המעבר בבקרה התקציבית בליגת העל, שכן לא תהיה יתרה נזילה שתשמש כבטוחה למשכורות.

התקיים דיון על אסטרטגיית התקציב לעונה הבאה. נקודת המוצא היא הפחתה וקיצוץ מתוכנן של 10% בהוצאות. גם לאחר הקיצוץ המתוכנן, ובהנחה שלא יימכרו שחקנים ולא יתקבלו מענקים לא צפויים, המועדון צפוי לסיים את העונה הבאה בחוסר תפעולי. לא ניתן לבנות את התקציב על מכירת שחקנים עתידית.

שחקני הפועל ירושלים מאושרים (אורן בן חקון)

מענק "מיקי זוהר": המועדון נוטה שלא להסתמך על המענק לשנת 2027 ולא להתייחס אליו כאל הכנסה צפויה. בתזרים הנוכחי המענק על עונת 25/26 נלקח בחשבון, אך קיימת אי-ודאות לגבי המשכיותו בממשלה הבאה.

קרנות וגופים בינלאומיים: הוגשו בקשות למספר גופים בינלאומיים. אם יתקבלו, מדובר בסכומים מצטברים שאינם "Game Changers" אך חיוניים לתפעול. כלל עובדי המשרד עוסקים בגיוס כספים והפועל ירושלים מצטיינת בזה מבין מועדוני ליגת העל, אך בסופו של דבר, מה שישפיע באמת הוא מכירת שחקנים ומציאת ספונסרים שמוכנים לתרום סכומים משמעותיים. בעניין גיוס כספים מארה"ב, תתקיים ישיבה מסכמת עם החברה, במטרה להגיע להבנות על המשך שיתוף הפעולה עם המועדון.

סגל השחקנים

הושגה הסכמה על שחרור מיידי של ז'ארדל. המועדון ישלם את שכרו רק עד סוף החודש הנוכחי (חיסכון של כ-5 חודשי שכר). השחרור שלו יתורגם מבחינה כלכלית למציאת שחקן חיזוק. איינאו פרדה עבר ניתוח בפינלנד ויושבת לתקופה ארוכה. המועדון ינסה להסדיר את מעמדו מול הביטוח הלאומי.

אוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

לאחר הדברים שהציג המנכ"ל שרצקי, התקיימה שיחה עם שי אהרון שהציג לוועד דו"ח סיכום לחלון הקיץ האחרון. הדיון התמקד תחילה בסוגיות - איינאו פרדה וז'ארדל. במציאות של סגל קצר, פציעות של שני שחקני מפתח השפיעו בצורה משמעותית על מצבה של הקבוצה.

שי אהרון פירט את השתלשלות הפציעות של איינאו פרדה. המועדון השבית את השחקן בקיץ למשך 12 שבועות (מעל הפרוטוקול הנדרש) כדי להבטיח שיקום מלא. למרות זאת, הדלקת הכרונית בשרירי הבטן החלישה את המערכת והובילה לקריעת שני שרירי המקרבים ולאחר מכן לקריעת הגיד במשחק נגד ריינה. הצפי שלו היא השבתה של 5 חודשים וחזרה בעונה הבאה.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

עוד סיפר כי ז'ארדל לא נחשב ל"פציע" בקריירה שלו. עוד לפני ההחתמה שלו, הוא נשלח למומחה MRI שאמר שהצפי החלמה שלו נע סביב המחזור השני, והוא אכן חזר בזמן, במחזור 3. מאותו רגע הוא ספג פציעות שלא קשורות אחת לשנייה: קרע בהמסטרינג שמאל, קרע בשריר הארבע ראשי ומתיחה בהמסטרינג. השחקן חווה שבר מנטלי גדול, לאחר שגופו בגד בו פעם אחר פעם. שי ציין כי השחרור המיידי, תוך ויתור חסר תקדים מצד השחקן על שכר של חמישה חודשים, הוא תוצאה ישירה של היחס המכבד והחם שקיבל מהמערכת לאורך כל הדרך.

לגבי סדריק דון, אהרון ציין כי המועדון פעל בצורה אינטנסיבית על מנת להגיע לעסקה משתלמת על סדריק. הייתה הצעה גבוהה מטורקיה שנפסלה בעקבות חשד שהכספים לא יועברו ופריסת תשלומים לא סבירה. שי הדגיש כי בניגוד לעבר, אז מכירת שחקנים שימשה כמנוף לצמיחה, כיום היא מהווה "כורח מציאות" לתפעול המועדון. לפי שי אהרון, מכירה של סדריק בינואר היא דבר שיפגע מקצועית בהפועל ירושלים, אך ישנה הבנה שכלכלית אין ברירה ולכן תישקל רק במקרה של הצעה משמעותית כפי שהגיעה בסופו של דבר ממכבי חיפה.

אורי שרצקי (דני מרון, מחלקת מדיה הפועל ירושלים)

חיזוק בינואר

שי אהרון הציג את התוכנית המקצועית לחלון הקרוב, תוך הדגשת הקושי בגיוס זרים איכותיים לישראל בתקופה זו. המועדון מחפש חלוץ ושחקן "יוצר" (מספר 10 או כנף) שיוכל לשבור הגנות צפופות. הצוות המקצועי מתמקד בחיפוש שחקנים עם רזומה מוכח שחוו נסיגה מסוימת, שכן שחקנים בשיא הצלחתם לא יגיעו לקבוצה מתחתית הליגה הישראלית. הובהר כי אין כרגע שחקנים בליגה הלאומית שנתפסים כמי שיכולים לעשות את ההבדל בליגת העל.

אהרון מאמין שיש לנהוג באחריות בתקופת חלון ינואר. התנהלות כלכלית פזיזה לא תועיל, במיוחד בשוק שבו הוספת מאות אלפי שקלים לעלות אינה מבטיחה שחקן טוב יותר. לרוב, מדובר בשחקנים עם רזומה מרשים יותר, אך בעלי יציבות מועטה. תוספת של שני שחקנים שכבר הצטרפו להפועל ירושלים, יחד עם הסגל הקיים, אמורה להספיק כדי להישאר בליגה. שי הבהיר כי רק אם המועדון יזהה הזדמנות להבאת שחקן שובר שוויון אמיתי, הוא יבקש תוספת תקציב חריגה.