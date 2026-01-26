עם קאמבק נהדר: אשדוד גברה 57:65 על רמלה

במסגרת משחק השלמה מהמחזור ה-14 בליגת אתנה ווינר בכדורסל נשים, מכבי בנות אשדוד ניצחה 57:65 את אליצור רמלה ורגע לפני הסיבוב השני עלתה אל המקום השני בטבלה.

רבע ראשון מעולה של האורחת מרמלה הסתיים ב-9:25 לטובתן. אשדוד צמצמה ברבע השני עם 11:20. החניכות של שירה העליון היו נהדרות וניצחו למעשה את המשחק ברבע השלישי עם 9:23.

אשדוד רשמה משחק מצוין והנתונים מצביעים על כך: הקבוצה מעיר הנמל עם 48 אחוזים ל-2 לעומת 33 אחוזים של רמלה, 21 אסיסטים לעומת 12 של היריבה ו-18 נקודות לאשדוד ממתפרצות לעומת 13 בלבד לרמלה.

קלעו למכבי בנות אשדוד: סטפני וואטס 25 נקודות (16 ריבאונדים), קסניה מלשקה 11 (9 ריבאונדים), אלבינה רז'בה 10, קורטני ריינג’ 9, דור סער 5 (7 אסיסטים), מאיה זילברשלג 5.

קלעו לאליצור רמלה: אראלה גבירנטס 15 נקודות (9 ריבאונדים), ליאור גרזון 11, ג'ני סימס 8, עדן רוטברג 8, צ'לסי נלסון 8 נקודות (11 ריבאונדים), מיקיה האריגן 5 (11 ריבאונדים), אלני בוסגנה 2 נקודות.