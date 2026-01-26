קמארה נפצע והוחלף בדרבי, בן חמו נכנס במקומו

בדקה ה-20 לדרבי התל אביבי הערב (שני), נרשמה פציעה במכבי תל אביב כאשר מוחמד עלי קמארה נאלץ לעזוב את כר הדשא ולא יכול היה להמשיך במשחק.

קמארה נראה כמי שסובל מפגיעה ברגלו, ובצוות המקצועי החליטו שלא לקחת סיכון והורידו אותו מוקדם מהמשחק, במהלך שהשפיע על מערך הקבוצה כבר בשלב מוקדם של ההתמודדות.

חילוף מוקדם בצהוב

במקומו של קמארה נכנס איתי בן חמו, שזכור כמי שכבש את הפנדל האחרון בדו קרב הפנדלים בשמינית גמר גביע המדינה מול הפועל תל אביב. החילוף המוקדם אילץ את מכבי תל אביב לבצע התאמות כבר בדקות הפתיחה של הדרבי.