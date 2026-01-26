יום שני, 26.01.2026 שעה 23:23
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

8 לברדה ושיקו: ציוני הפועל ת"א אחרי הדרבי

האדומים חגגו ניצחון על היריבה מכבי אחרי 12 שנים: השער של שיקו לא יישכח, המאמן ביצע חילופים נכונים ודווקא שחקני ההתקפה עם ציונים נמוכים יותר

|
אליניב ברדה חוגג היסטוריה (חגי מיכאלי)
אליניב ברדה חוגג היסטוריה (חגי מיכאלי)

שוער:

אסף צור: 6 - עבודה שקטה של צור ברוב דקות המשחק

אסף צור מאוכזב (חגי מיכאלי)אסף צור מאוכזב (חגי מיכאלי)

הגנה:

מרקוס קוקו: 7 - עשה עבודה הגנתית מצוינת

מרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד גמרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד ג'בארה)

טל ארצ'ל: 7 - המגן נקרא אל מרכז ההגנה ועשה עבודה נהדרת

טל ארצטל ארצ'ל (רדאד ג'בארה)

שיקו: 8 - השער שלו ייכנס לספרי ההיסטוריה

שיקו (חגי מיכאלי)שיקו (חגי מיכאלי)

זיו מורגן: 6 - ענד את הסרט ונתן את הכל

זיו מורגן מול הייטור (חגי מיכאלי)זיו מורגן מול הייטור (חגי מיכאלי)

קישור:

לוקאס פלקאו: 7 - הלב במרכז המגרש

לוקאס פלקאו משחרר מסירה (רדאד גלוקאס פלקאו משחרר מסירה (רדאד ג'בארה)

אנדריאן קרייב: 7 - הברומטר של הפועל עם משחק אדיר במרכז השדה

אנדריאן קרייב (חגי מיכאלי)אנדריאן קרייב (חגי מיכאלי)

עמית למקין: 6 - גיבור הניצחון על ב"ש לא שחזר את הניצוץ בדרבי

איתמר נוי מול עמית למקין (חגי מיכאלי)איתמר נוי מול עמית למקין (חגי מיכאלי)

התקפה:

רוי קורין: 6 - עשה בעיקר לחץ ועבודה הגנתית

רוי קורין רודף אחרי איסוף סיסוקו (רדאד גרוי קורין רודף אחרי איסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

לויזוס לויזו: 6 - חוסר דיוק בפעולה האחרונה, מצופה ממנו להרבה יותר

רוי רביבו מול לויזוס לויזו (חגי מיכאלי)רוי רביבו מול לויזוס לויזו (חגי מיכאלי)

אנס מחמיד: 5 - לא היה מרוכז, השער של מכבי התחיל אחרי טעות שלו

אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)

מאמן:

אליניב ברדה: 8, הביא ניצחון היסטורי, החילופים של המאמן עשו את ההבדל ושברו את הבצורת אחרי 12 שנים

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

מחליפים:

דניאל דאפה: 6 - הכניס הרבה בלגן עם הכניסה שלו 

שאנדרה סילבה: 7 - חזר מפציעה עם בישול גדול

דורון ליידנר: 6 - הפועל היו צריכים אותו 

רועי אלקוקין: 7 - כניסה נהדרת של השחקן הצעיר 

עומרי אלטמן: 8 - האס של ברדה

