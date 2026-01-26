8 לברדה ושיקו: ציוני הפועל ת"א אחרי הדרבי

שוער:

אסף צור: 6 - עבודה שקטה של צור ברוב דקות המשחק

אסף צור מאוכזב (חגי מיכאלי)

הגנה:

מרקוס קוקו: 7 - עשה עבודה הגנתית מצוינת

מרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד ג'בארה)

טל ארצ'ל: 7 - המגן נקרא אל מרכז ההגנה ועשה עבודה נהדרת

טל ארצ'ל (רדאד ג'בארה)

שיקו: 8 - השער שלו ייכנס לספרי ההיסטוריה

שיקו (חגי מיכאלי)

זיו מורגן: 6 - ענד את הסרט ונתן את הכל

זיו מורגן מול הייטור (חגי מיכאלי)

קישור:

לוקאס פלקאו: 7 - הלב במרכז המגרש

לוקאס פלקאו משחרר מסירה (רדאד ג'בארה)

אנדריאן קרייב: 7 - הברומטר של הפועל עם משחק אדיר במרכז השדה

אנדריאן קרייב (חגי מיכאלי)

עמית למקין: 6 - גיבור הניצחון על ב"ש לא שחזר את הניצוץ בדרבי

איתמר נוי מול עמית למקין (חגי מיכאלי)

התקפה:

רוי קורין: 6 - עשה בעיקר לחץ ועבודה הגנתית

רוי קורין רודף אחרי איסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

לויזוס לויזו: 6 - חוסר דיוק בפעולה האחרונה, מצופה ממנו להרבה יותר

רוי רביבו מול לויזוס לויזו (חגי מיכאלי)

אנס מחמיד: 5 - לא היה מרוכז, השער של מכבי התחיל אחרי טעות שלו

אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)

מאמן:

אליניב ברדה: 8, הביא ניצחון היסטורי, החילופים של המאמן עשו את ההבדל ושברו את הבצורת אחרי 12 שנים

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

מחליפים:

דניאל דאפה: 6 - הכניס הרבה בלגן עם הכניסה שלו

שאנדרה סילבה: 7 - חזר מפציעה עם בישול גדול

דורון ליידנר: 6 - הפועל היו צריכים אותו

רועי אלקוקין: 7 - כניסה נהדרת של השחקן הצעיר

עומרי אלטמן: 8 - האס של ברדה