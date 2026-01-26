4 ללאזטיץ' ושלמה, 6 להייטור ופרץ: ציוני מכבי

שוער:
אופק מליקה: 4, משחק לא טוב שלו
הגנה:
רז שלמה: 4, הופעה חלשה שלו
מוחמד עלי קמארה: נפצע, אין ציון
הייטור: 6, היה היחיד שתפקד בקבוצה
רוי רביבו: 6, אין למכבי ת״א שום משחק התקפה בלעדיו
קישור:
איסוף סיסוקו: 5, שום יכולת לקדם את המשחק
איתמר נוי: 5, היה בסדר ולא ברור מדוע הוחלף
דור פרץ: 6, עשה גול יפה ואח״כ היה בסדר
התקפה:
שגיב יחזקאל: 6, עשה משחק טוב עד שהתעייף לגמרי
הליו וארלה: 5, בישול טוב, אבל היה ללא טיפת כוח מהדקה ה-70
סייד אבו פרחי: 5, נאבק ונלחם, אבל הוא לא מספיק טוב לעמדת החלוץ במכבי
מאמן:
ז’רקו לאזטיץ’: 4, מאמן לא טוב, שמגיב מאוחר כל הזמן, שמעלה שחקנים פצועים למשחק, וגם יש לו סגל לא טוב, אבל לא עד כדי כך רע וחסר אופי כמו שהם נראים תחתיו
מחליפים:
איתי בן חמו: 6, היה בסדר גמור עד הדקות האחרונות
עידו שחר: 5, נכנס בצורה סבירה למשחק
קרווין אנדרדה: 4, הופעה נוראית שלו מהרגע שנכנס, טרם רבות למהפך של הפועל