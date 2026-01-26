יום שני, 26.01.2026 שעה 23:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3625-3920מכבי ת"א3
3525-3720הפועל ת"א4
3221-3820מכבי חיפה5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

4 ללאזטיץ' ושלמה, 6 להייטור ופרץ: ציוני מכבי

הצהובים כשלו בדרבי, הופעה חלשה לשלמה ומליקה, סיסוקו לא קידם את המשחק, וארלה ויחזקאל התעייפו וכמה לבן חמו והמחליפים? גיליון הציונים של האלופה

|
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

שוער:

אופק מליקה: 4, משחק לא טוב שלו

אופק מליקה שומר על הכדור מקרוב (רדאד גאופק מליקה שומר על הכדור מקרוב (רדאד ג'בארה)

הגנה:

רז שלמה: 4, הופעה חלשה שלו

רז שלמה מוסר (רדאד גרז שלמה מוסר (רדאד ג'בארה)

מוחמד עלי קמארה: נפצע, אין ציון

מוחמד עלי קמארה יורד מהדשא (רדאד גמוחמד עלי קמארה יורד מהדשא (רדאד ג'בארה)

הייטור: 6, היה היחיד שתפקד בקבוצה 

זיו מורגן מול הייטור (חגי מיכאלי)זיו מורגן מול הייטור (חגי מיכאלי)

רוי רביבו: 6, אין למכבי ת״א שום משחק התקפה בלעדיו 

מרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד גמרקוס קוקו מנסה לעצור את רוי רביבו (רדאד ג'בארה)

קישור:

איסוף סיסוקו: 5, שום יכולת לקדם את המשחק

רוי קורין רודף אחרי איסוף סיסוקו (רדאד גרוי קורין רודף אחרי איסוף סיסוקו (רדאד ג'בארה)

איתמר נוי: 5, היה בסדר ולא ברור מדוע הוחלף 

איתמר נוי (חגי מיכאלי)איתמר נוי (חגי מיכאלי)

דור פרץ: 6, עשה גול יפה ואח״כ היה בסדר 

אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)אנס מחמיד מול דור פרץ (חגי מיכאלי)

התקפה:

שגיב יחזקאל: 6, עשה משחק טוב עד שהתעייף לגמרי

שגיב יחזקאל במאבק (חגי מיכאלי)שגיב יחזקאל במאבק (חגי מיכאלי)

הליו וארלה: 5, בישול טוב, אבל היה ללא טיפת כוח מהדקה ה-70

הליו וארלה מוקף בשחקני הפועל תל אביב (רדאד גהליו וארלה מוקף בשחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

סייד אבו פרחי: 5, נאבק ונלחם, אבל הוא לא מספיק טוב לעמדת החלוץ במכבי 

סייד אבו פרחי משחרר מסירה (רדאד גסייד אבו פרחי משחרר מסירה (רדאד ג'בארה)

מאמן:

ז’רקו לאזטיץ’: 4, מאמן לא טוב, שמגיב מאוחר כל הזמן, שמעלה שחקנים פצועים למשחק, וגם יש לו סגל לא טוב, אבל לא עד כדי כך רע וחסר אופי כמו שהם נראים תחתיו

זז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

מחליפים:

איתי בן חמו: 6, היה בסדר גמור עד הדקות האחרונות 

עידו שחר: 5, נכנס בצורה סבירה למשחק 

קרווין אנדרדה: 4, הופעה נוראית שלו מהרגע שנכנס, טרם רבות למהפך של הפועל

