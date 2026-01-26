לפני הדרבי: שני קטינים נעצרו בסמוך לבלומפילד

לקראת הדרבי התל אביבי הערב (שני, 20:30) באצטדיון בלומפילד, המשטרה עדכנה על שני מעצרים שבוצעו באזור המתחם במסגרת ההיערכות והאכיפה סביב המשחק.

על פי הודעת המשטרה, לפני זמן קצר עצרו שוטרי יס"מ במחוז תל אביב קטין בן 16.5, לאחר שהדליק אבוקה במהלך תהלוכת האוהדים שהתקיימה מחוץ לאצטדיון בלומפילד. הקטין נעצר במקום והועבר להמשך חקירה במשטרת יפו.

שני מעצרים באזור בלומפילד

בהודעה נוספת נמסר כי שוטרי מחוז תל אביב עצרו בכניסה לאצטדיון קטין נוסף, בן 17, לאחר שבחיפוש על גופו נתפסו שתי אבוקות, אותן, על פי החשד, תכנן להחדיר לתוך האצטדיון. גם הוא הועבר לחקירה במשטרת יפו.

במשטרה ציינו כי הפעולות בוצעו בסמוך לפתיחת המשחק, כחלק מהמאמצים לשמור על הסדר והבטיחות באזור אצטדיון בלומפילד.