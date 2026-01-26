יובל שדה חתם בקלוז' ויצטרף אליה בסוף העונה

המושבה הישראלית ברומניה תתרחב בקיץ הקרוב עם הצטרפותו של יובל שדה אל קלוז’. הקבוצה, שמדורגת במקום התשיעי בליגה המקומית, הודיעה היום (שני) על החתמתו של קשר/בלם מכבי נתניה, שמסיים את חוזהו בסיום העונה הנוכחית.

שדה בן ה-25, אשר מחזיק באזרחות רומנית, חתם לשלוש עונות בקלוז’ באמצעות סוכנו עידן בן אבו, כשהיהלומים יקבלו עבורו דמי השבחה. הוא נמצא במדי נתניה מאז 2019 ושיחק במדיה 142 פעמים כשכבש שבעה שערים והוסיף שלושה בישולים.

למעשה, שדה עתיד להיות השחקן הישראלי החמישי המשחק בליגה הבכירה ברומניה, כשהוא יצטרף אל ניקיטה סטויאנוב שחתם בדינמו בוקרשט בקיץ, ואל עופרי ארד, גיא דהן ואביאל זרגרי שעשו את המעבר לרומניה בחלון הנוכחי כשחתמו בסטיאווה בוקרשט, אוניראה סלובוציה והרמנשטאט בהתאמה. בנוסף, גם מאוויס צ’יבוטה משחק בשפסי מהליגה השנייה וניב לוי בפלוישטי שבליגה השלישית.