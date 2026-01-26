החולשה בפורטלנד ש"מבזבזת את הקסם של דני"

בתקשורת האמריקאית מזהירים כי פורטלנד נכנסת לצומת קריטי סביב דני אבדיה, כזה שיכול להכריע האם הזינוק המרשים שלו יהפוך לסיפור הצלחה מתמשך או לפוטנציאל שהתפספס. לפי הניתוח, הבעיה אינה באבדיה עצמו, אלא בסביבה שנבנית סביבו, קבוצה שמתקשה לרווח את המגרש ולתרגם את היתרון שלו בחדירה לסל לנקודות קלות, ובמצב כזה גם עונת שיא שלו עלולה להיתקע אם הבלייזרס לא יפעלו בזמן.

“פורטלנד חייבת להקיף את דני אבדיה בקלעי שלשות לפני שיהיה מאוחר מדי. עד כמה שהמשפט הזה נשמע דרמטי, הבלייזרס נכנסים לאזור מסוכן שרבים מדי מהכוכבים המבוססים על חדירה לסל כבר נכנסו אליו בעבר. כקבוצה הגרועה ביותר ב-NBA בקליעה לשלוש, פורטלנד חייבת לטפל בחולשה הקטלנית הבולטת שלה, אחרת היא עלולה לא למצות עד הסוף את הזינוק המרשים של אבדיה”, נכתב בתקשורת בפורטלנד.

הבלייזרס מדורגים כיום במקום הרביעי בליגה בניסיונות שלשות למשחק. זה מעיד בבירור על מחויבות לריווח המגרש, כך שאבדיה, כמו גם שחקנים אחרים שמצטיינים בחדירה, יוכלו להיכנס לצבע ולעשות את הקסם שלהם. למרבה הצער, פורטלנד גם מדורגת אחרונה בליגה באחוזי קליעה לשלוש, וזה לא בהכרח תוצאה של בחירת זריקות גרועה בלבד.

דני אבדיה (רויטרס)

הבלייזרס במקום ה-30 באחוזי שלשות ממצבי תפיסה וזריקה, למרות שהם מדורגים שמיניים בכמות הניסיונות. גרוע מכך, הם רק במקום ה-25 באחוזי שלשות ממצבים חופשיים לגמרי. במילים פשוטות, פורטלנד לא קולעת. לשמחתה של הקבוצה, מועד סגירת חלון הטריידים עדיין לא הגיע, והבלייזרס יכולים לצרף את סוג הכישרון שהם זקוקים לו, אם יהיו מוכנים להמר בשוק הפתוח.

הבלייזרס זקוקים נואשות לקלעים כדי להוריד לחץ מהשחקנים החודרים

ישנם סימנים חיוביים בתוך הארגון שמרמזים על אפשרות לשיפור פנימי מסוים. שיידון שארפ, למשל, קולע 40.4 אחוז מהשלוש ב-5.9 ניסיונות למשחק ב-23 ההופעות האחרונות שלו. טומאני קמארה חווה התעוררות דומה עם 37.5 אחוז ב-24 המשחקים האחרונים, בעוד קיילב לאב קולע 39.3 אחוז מהשלשות שלו ב-15 המשחקים האחרונים.

עד כמה שההתפתחות שלהם מעודדת, העובדה נותרת בעינה: הבלייזרס דלים בקלעים יעילים. זה מדאיג אפילו יותר כשמביאים בחשבון שמוביל הקבוצה באחוזי שלשות, ג’רמי גרנט, שיחק רק בשני משחקים מאז 19 בדצמבר. “פורטלנד פשוט לא יכולה להרשות למגמת הקליעה הבינונית להימשך, אם היא רוצה למצות את מה שמסתמן כעונת אולסטאר של אבדיה”.

פורטלנד לא תמצה את העונה הנהדרת שלו? אבדיה (רויטרס)

אבדיה מעמיד כיום ממוצעים של 26.2 נקודות, 7.1 ריבאונדים ו-6.9 אסיסטים. חשוב מכך, הוא מוביל את ה-NBA עם 20.3 חדירות למשחק, 10.0 מסירות מתוך חדירה ו-2.7 אסיסטים מתוך חדירה למשחק. “כאשר מוקד ההתקפה מעדיף בבירור לחדור לצבע ולמצוא קלעים פנויים, הבלייזרס חייבים להשתמש בשוק הטריידים כדי להשלים סביבו קלעים יעילים שירווחו את המגרש כפי שהוא זקוק להם”, סיכמו בארה”ב.