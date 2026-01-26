בהולנד משערים: גלוך יפתח מול אולימפיאקוס

אוסקר גלוך שוב נמצא במרכז תשומת הלב בתקשורת ההולנדית, לקראת המשחק הקריטי של אייאקס מול אולימפיאקוס בליגת האלופות ברביעי ב-22:00. לפי הדיווחים, המאמן פרד גרים נוטה להעדיף את הישראלי בהרכב, גם לאחר משחק בולט של ריאן בונידה שפתח על חשבונו בליגה, מה שמחדד את מעמדו של הישראלי כאופציה הראשונה בעמדה ההתקפית בצד ימין.

למרות שבונידה סיפק שני בישולים בניצחון 0:2 על וולנדם, בהולנד מעריכים כי הוא יחזור לספסל מול היוונים, בעוד שגלוך, שפתח על הספסל באותו משחק, צפוי לשוב להרכב. גלוך כבר הוכיח את עצמו בזירה האירופית כאשר פתח מול ויאריאל ואף כבש בבעיטה חופשית, והעובדה הזו מחזקת את ההערכה שהוא הבחירה המועדפת של הצוות המקצועי במשחקים הגדולים.

התקשורת מציינת כי גלוך נחשב לשחקן היקר בסגל בעמדה הזו, וככזה שמספק ערך גבוה יותר במשחקים עם לחץ ואינטנסיביות. באייאקס מודעים לכך שהמפגש מול אולימפיאקוס הוא משחק של להיות או לחדול, שכן ניצחון בלבד יקרב את הקבוצה למקום בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, מה שמעלה עוד יותר את הסבירות שגלוך יפתח.

גלוך ובונידה (IMAGO)

הבחירה של גרים והוויכוח סביב בונידה

בעיתון ’דה טלחרף’ נכתב כי שיתוף הפעולה בין יורי באס לבונידה הופך בהדרגה לכלי התקפי משמעותי, ואף זכה לשבחים מצד גרים עצמו, שהודה כי החיבור ביניהם "נראה בבירור". עם זאת, המאמן סירב להתחייב אם השניים ימשיכו יחד גם מול אולימפיאקוס, והבהיר כי גלוך הוא בדרך כלל הבחירה הראשונה באגף ימין.

במקביל, נשמעים גם קולות אחרים. הפרשן האנס קראי הביע חיבה מיוחדת לבונידה וטען כי הוא מציע “גיוון שגלוך פחות מספק”, בעיקר ביכולת שלו לשחק כקיצוני קלאסי. גם יונס נאמלי הצטרף למחמאות וטען כי מדובר בשחקן שצריך לקבל קרדיט, גם במחיר של טעויות. בסקר ב'סוקר ניוז' בהולנד, בונידה זכה ל-48% מהקולות על פני גלוך (18%), כאשר 32% מהאוהדים רוצים לראות את שניהם במגרש ו-3% לא רוצים אף אחד מהם.

למרות זאת, התחושה הכללית בהולנד ברורה: ברגעי ההכרעה, ובמיוחד במשחק כל כך חשוב, אוסקר גלוך נתפס כבחירה הבטוחה והבכירה יותר. כעת נותר לראות האם גרים אכן ילך עם האינטואיציה הזו, או שיפתיע וייתן לבונידה הזדמנות נוספת גם בזירה האירופית.