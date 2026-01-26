יום שני, 26.01.2026 שעה 19:08
ליגה הולנדית 25-26
5325-6120פ.ס.וו. איינדהובן1
3929-5120פיינורד2
3726-3920אייאקס3
3533-4919ניימיכן4
3232-3520אלקמאר5
3234-2520ספרטה רוטרדם6
3124-2820כרונינגן7
3022-2920טוונטה אנסחדה8
2534-3020פורטונה סיטארד9
2430-3119הירנביין10
2326-2919אוטרכט11
2342-2620זוולה12
2235-2020אקסלסיור רוטרדם13
2133-3019גו אהד איגלס14
1735-2120וולנדם15
1633-2420טלסטאר16
1532-2120נאק ברדה17
1452-2820הראקלס אלמלו18

בהולנד משערים: גלוך יפתח מול אולימפיאקוס

אחרי הספסול המפתיע, בתקשורת התייחסו למצבו של הישראלי ומשערים שגרים יעדיף אותו על פני בונידה במשחק הגורלי באלופות, למרות שאין קונצנזוס מלא

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך שוב נמצא במרכז תשומת הלב בתקשורת ההולנדית, לקראת המשחק הקריטי של אייאקס מול אולימפיאקוס בליגת האלופות ברביעי ב-22:00. לפי הדיווחים, המאמן פרד גרים נוטה להעדיף את הישראלי בהרכב, גם לאחר משחק בולט של ריאן בונידה שפתח על חשבונו בליגה, מה שמחדד את מעמדו של הישראלי כאופציה הראשונה בעמדה ההתקפית בצד ימין.

למרות שבונידה סיפק שני בישולים בניצחון 0:2 על וולנדם, בהולנד מעריכים כי הוא יחזור לספסל מול היוונים, בעוד שגלוך, שפתח על הספסל באותו משחק, צפוי לשוב להרכב. גלוך כבר הוכיח את עצמו בזירה האירופית כאשר פתח מול ויאריאל ואף כבש בבעיטה חופשית, והעובדה הזו מחזקת את ההערכה שהוא הבחירה המועדפת של הצוות המקצועי במשחקים הגדולים.

התקשורת מציינת כי גלוך נחשב לשחקן היקר בסגל בעמדה הזו, וככזה שמספק ערך גבוה יותר במשחקים עם לחץ ואינטנסיביות. באייאקס מודעים לכך שהמפגש מול אולימפיאקוס הוא משחק של להיות או לחדול, שכן ניצחון בלבד יקרב את הקבוצה למקום בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, מה שמעלה עוד יותר את הסבירות שגלוך יפתח.

גלוך ובונידה (IMAGO)גלוך ובונידה (IMAGO)

הבחירה של גרים והוויכוח סביב בונידה

בעיתון ’דה טלחרף’ נכתב כי שיתוף הפעולה בין יורי באס לבונידה הופך בהדרגה לכלי התקפי משמעותי, ואף זכה לשבחים מצד גרים עצמו, שהודה כי החיבור ביניהם "נראה בבירור". עם זאת, המאמן סירב להתחייב אם השניים ימשיכו יחד גם מול אולימפיאקוס, והבהיר כי גלוך הוא בדרך כלל הבחירה הראשונה באגף ימין.

במקביל, נשמעים גם קולות אחרים. הפרשן האנס קראי הביע חיבה מיוחדת לבונידה וטען כי הוא מציע “גיוון שגלוך פחות מספק”, בעיקר ביכולת שלו לשחק כקיצוני קלאסי. גם יונס נאמלי הצטרף למחמאות וטען כי מדובר בשחקן שצריך לקבל קרדיט, גם במחיר של טעויות. בסקר ב'סוקר ניוז' בהולנד, בונידה זכה ל-48% מהקולות על פני גלוך (18%), כאשר 32% מהאוהדים רוצים לראות את שניהם במגרש ו-3% לא רוצים אף אחד מהם.

למרות זאת, התחושה הכללית בהולנד ברורה: ברגעי ההכרעה, ובמיוחד במשחק כל כך חשוב, אוסקר גלוך נתפס כבחירה הבטוחה והבכירה יותר. כעת נותר לראות האם גרים אכן ילך עם האינטואיציה הזו, או שיפתיע וייתן לבונידה הזדמנות נוספת גם בזירה האירופית.

