הרצף הצהוב - ושחקני הפועל שיכולים לסכן אותו

הדרבי התל אביבי חוזר הערב (שני, 20:30) עם מטען כבד של היסטוריה, מספרים וקווים מנוגדים, כאלה שממשיכים להגדיר את יחסי הכוחות בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב בשנים האחרונות. עבור האדומים, זו הזדמנות לנסות לשבור רצף מתסכל במיוחד, עבור הצהובים עוד ערב שבו כל תוצאה פרטית נבחנת בזכוכית מגדלת.

המספרים ההיסטוריים לא משאירים הרבה מקום לפרשנות: הפועל תל אביב לא ניצחה את מכבי תל אביב ב-29 המפגשים האחרונים בכל המסגרות. בתוך הרצף הזה נרשמו שבע תוצאות תיקו ו-22 ניצחונות של מכבי, כולל כאלה שהוכרעו בהארכה, בפנדלים וגם ניצחון טכני. הניצחון האחרון של הפועל בדרבי התרחש ב-26.4.14, אז חגגה 1:3, ומאז כל ניסיון לשחזר את הרגע ההוא הסתיים באכזבה. הנתונים נאספים, מנותחים ומעובדים מידי שבוע על ידי חברת רדווד, בשם מנהלת הליגות לכדורגל, ומופצים לקהל הרחב לטובת שיפור השיח המקצועי והנגשת מידע מקצועי ומהימן.

גם הטבלה מספרת סיפור מעניין. ארבע נקודות בלבד מפרידות בין מכבי תל אביב שבמאזנה 36 נקודות לבין הפועל תל אביב עם 32. הפעם האחרונה שבה הפועל סיימה מעל מכבי הייתה בעונת 2011/12, אז סיימה במקום השני, ארבע נקודות מעל היריבה העירונית שסיימה שישית. מאז עברו שנים, מאמנים, סגלים ותקופות, אך הדרבי ממשיך להיות נקודת מבחן משמעותית עבור שתי הקבוצות.

ז'רקו לאזטיץ' (IMAGO)

מגמות, סגנון ומה שביניהם

בצד הצהוב, העונה הנוכחית מתאפיינת בתנודתיות. מכבי תל אביב ספגה יותר משלושה שערים בשני משחקי ליגה העונה, 2:6 מול בית"ר ירושלים ו-1:4 מול מכבי חיפה, נתון חריג ביחס לשלוש העונות הקודמות שבהן לא היה אף משחק ליגה עם ספיגה כזו. גם ההגנה מציגה פער ברור בתוך העונה עצמה: בין מחזורים 1-9 ספגה ארבעה שערים בלבד, אך בין מחזורים 10-19 כבר ספגה 19 שערים.

מבחינה התקפית, מכבי תל אביב עדיין מייצרת לא מעט. 64.3% מניסיונות ההבקעה שלה מגיעים מתוך הרחבה, הנתון הגבוה בליגה, והיא גם מובילה בכמות הדריבלים המוצלחים למשחק עם ממוצע של 10.1. עם זאת, היעילות פחות מרשימה: הקבוצה שנייה בכמות ניסיונות ההבקעה עם 16.1 למשחק, אך רק שישית בניצול מצבים, 12.5% בלבד. גם מול קבוצות הצמרת הנתונים פחות מחמיאים, כאשר הניצחון היחיד בליגה מול קבוצות המדורגות במקומות 1-5 היה הניצחון הטכני מול הפועל תל אביב, וביתר המשחקים נרשמו שלושה הפסדים ותיקו.

שחקני מכבי תל אביב מתכוננים (רדאד ג'בארה)

אצל הפועל תל אביב התמונה שונה. הקבוצה מציגה יעילות גבוהה יותר ומצליחה למקסם הזדמנויות. היא לא הפסידה באף משחק ליגה שבו כבשה ראשונה, עם שמונה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו, וניצול המצבים שלה עומד על 14.8%, השני בטיבו בליגה. שמונה שערים מבעיטות מחוץ לרחבה מדגישים גם גיוון התקפי ויכולת להכריע משחקים בדרכים שונות. מנגד, מאזן החוץ בעייתי, עם ניצחון חוץ אחד בלבד העונה, 2:6 מול מ.ס אשדוד, לצד ארבעה הפסדים וארבע תוצאות תיקו.

גם ברמה האישית יש סיפורים מעניינים משני הצדדים. אצל מכבי תל אביב דור פרץ פתח את העונה בסערה עם חמישה שערים ובישול בשלושת המחזורים הראשונים ב-251 דקות, אך מאז המחזור הרביעי הוסיף שלושה שערים בלבד ללא בישולים ב-1,043 דקות. רוי רביבו מוביל את שחקני ההגנה בליגה עם ארבעה בישולים, ושגיב יחזקאל מציג יחס מעורבות גבוה עם שער או בישול כל 119 דקות בממוצע.

שגיב יחזקאל (חגי מיכאלי)

בהפועל תל אביב בולט במיוחד סתיו טוריאל, שמעורב בשער כל 81 דקות בממוצע, היחס הטוב בליגה, וגם כבש את שער השוויון במפגש הגביע בין הקבוצות. לויזוס לויזו נמצא במגמת עלייה עם שלושה שערים בחמש ההופעות האחרונות, ואנדריאן קרייב מוביל קו לוחמני עם 42 עבירות, השני בגובהו בליגה.

כל הנתונים האלו מתכנסים לערב אחד, דרבי אחד, שבו הסטטיסטיקה והעבר יפגשו את ההווה והלחץ. עבור מכבי תל אביב זו הזדמנות לחזק את מעמדה ולייצר יציבות, עבור הפועל תל אביב זו אולי ההזדמנות הקרובה ביותר לשבור רצף ארוך ולשנות נרטיב. בדרבי, כמו תמיד, המספרים חשובים, אבל מה שקורה על הדשא הוא זה שיישאר בזיכרון.