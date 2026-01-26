יום שני, 26.01.2026 שעה 21:20
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5222-5721ברצלונה1
5117-4521ריאל מדריד2
4417-3821אתלטיקו מדריד3
4121-3720ויאריאל4
3425-2521אספניול5
3227-3421בטיס6
3223-2921סלטה ויגו7
2729-2921ריאל סוסיאדד8
2525-2421אוססונה9
2429-2921אלצ'ה10
2433-2821סביליה11
2430-2021אתלטיק בילבאו12
2434-2020ג'ירונה13
2333-2221ולנסיה14
2226-1821אלאבס15
2228-1721ראיו וייקאנו16
2133-2421מיורקה17
2126-1520חטאפה18
1734-2420לבאנטה19
1334-1121אוביידו20

מורנו הגיב לסערת ה-ChatGPT: "הכל שקרים"

אקס ברצלונה הואשם שהשתמש כשאימן בסוצי' הרוסית בבינה מלאכותית כדי לקבוע הרכבים, להחתים חלוץ, ועוד: "השתמשתי בטכנולוגיה הזו לתרגומים כמו רבים"

|
רוברט מורנו (IMAGO)
רוברט מורנו (IMAGO)

אחרי שנטען כלפיו שהשתמש בבינה מלאכותית לקבלת החלטות מהותיות, כמו הרכב הקבוצה, כאשר אימן את סוצ’י מהליגה הרוסית, רוברט מורנו, אקס ברצלונה, הגיב לטענות ואמר שהשתמש ב-ChatGPT רק לתרגומים, “כמו שרבים עושים”.

תקופתו של מורנו בקבוצה הרוסית הסתיימה כידוע מוקדם מהצפוי. בספטמבר הודיע המועדון הרוסי על סיום תפקידו של המאמן הספרדי, שהחל את הקדנציה בליגת העל הרוסית בדצמבר 2023. מורנו, שאימן במשך תקופה קצרה גם את נבחרת ספרד, חווה הכל ברוסיה: ירידה, עלייה מיידית ואפילו אשפוז.

מוקדם יותר היום פורסם ב-ONE כי מורנו הואשם על ידי מי שהיה המנכ”ל של המועדון הרוסי, אנדריי אורלוב, בכך שהשתמש לעתים קרובות ב-ChatGPT. אורלוב טען כי מורנו השתמש בבינה מלאכותית כדי לקבוע הרכבים, להתנהלות חריגה כמו השכמת הסגל בשעה 5:00 בבוקר, ולתכנון טיולים, כאשר באחד המקרים הותיר את השחקנים ללא שינה במשך 28 שעות.

עוד נטען כי מורנו השתמש לכאורה ב-ChatGPT כדי לחפש חלוץ וכך הוחתם שחקן הפועל באר שבע לשעבר, הקזחי ארתור שושנאצ'ב. "עבור מורנו, ChatGPT הפך לאחד מכלי העבודה העיקריים שלו", התלונן אורלוב.

היום (שני) כאמור הגיב מורנו והכחיש את ההאשמות כלפיו. טענתו הראשונה הייתה שאנדריי אורלוב עזב את סוצ'י לפניו, ולכן אינו מכיר את העובדות. "מקור המידע הזה הוא מנהל מועדון לשעבר שאיתו היו לי חילוקי דעות מקצועיים שהובילו לעזיבתו. אין הצהרה רשמית של סוצ'י המאשרת גרסה זו", אמר מורנו שהדגיש: “מדובר בשקרים”.

ארתור שושנאצארתור שושנאצ'ב (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

הוא נימק את השימוש שלו בבינה מלאכותית לתרגומים מספרדית לרוסית, "כמו שכולם עושים". לבסוף הוא הבהיר שלא מדובר בפיטורים, אלא בעזיבה מוסכמת הדדית לאחר תוצאות גרועות.

מורנו הדגיש: "מעולם לא השתמשתי ב-ChatGPT או בכל בינה מלאכותית אחרת כדי להתכונן למשחקים, לקבוע הרכבים או לבחור שחקנים. זה שקר מוחלט. מה שעשיתי בכמה הזדמנויות היה להשתמש בו לתרגומים בין רוסית לספרדית, שפה שאני לא דובר שוטף. אבל זה לא קשור להחלטות ספורטיביות", הסביר ל-’אס’ הספרדי.

"ההחתמה שהם מדברים עליה הייתה תהליך שהוסכם על ידי המועדון, המנהל הספורטיבי וכל הצוות הרפואי. השחקן כבש בגביע ואז סבל מפציעה שהשפיעה על עתידו, כפי שקורה בכל קבוצה. לא הכרתי את השוק הקזחי, אז ההצעה הגיעה מהמנהל הספורטיבי”.

רוברטו מורנו (רויטרס)רוברטו מורנו (רויטרס)

לבסוף, הסביר מורנו: "הקריירה שלי בכדורגל התחילה דווקא עם ניתוח נתונים ב-ווידאו. זו ההתמחות שלי ומה שעשה את ההבדל בימיי הראשונים. כמו כל צוות אימון מקצועי, אנו משתמשים בכלים אנליטיים: GPS ,Wyscout, וידאו, פלטפורמות סקאוטינג. טכנולוגיה עוזרת לעבד מידע מהר יותר, אבל ההחלטות הספורטיביות תמיד מתקבלות על ידי צוות האימון”.

