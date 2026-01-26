"הראשון לצאת, האחרון לחזור. המעגל נסגר"

לאחר 842 ימים של חוסר ודאות וכאב, זוהה החלל החטוף האחרון רן גואילי ז"ל והוא יובא לקבורה בישראל. בכך נסגר מעגל מטלטל שהחל ב-7.10 והותיר חותם עמוק על החברה הישראלית כולה, גם בעולם הספורט.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר בירך על כך וכתב: "ושבו בנים לגבולם, ברוך ה' החטוף האחרון חוזר לקבל ישראל". דבריו ביטאו תחושת הקלה לצד אבל כבד, עם חזרתו של רן גואילי ז"ל למנוחת עולמים בארץ.

גם אלונה ברקת, בעלי הפועל באר שבע, התייחסה לאירוע וכתבה: "המעגל נסגר, יהי זכרו ברוך". מסר קצר וכואב שמסכם את התחושה הקולקטיבית לאחר תקופה ארוכה של ציפייה.

הסטורי של מיקי זוהר (צילום מסך)

הפועל באר שבע כתבה: “הראשון לצאת - האחרון לחזור. לוחם היס״מ, רס״ל רן גאוילי ז״ל, ישוב לקבורה בישראל. למרות שהיה פצוע ולפני ניתוח, רן יצא לשטח בבוקר ה-7.10, לחם בקרבות הירואים והציל רבים. רן זכה לכינוי ‘מגן עלומים’ והיה החלל החטוף האחרון. זכינו ללוות את משפחתו הנפלאה במהלך הימים הרבים שעברו מאותה שבת שחורה. אנו מבקשים לחזק את ידם בשעה זו. יהי זכרו ברוך”.

כדורגלן העבר, פיני בלילי, כתב בחשבון האישי שלו: “אחרי 843 ימים הסרט הצהוב שהיה איתי מהיום העשירי נגזר. רני גואילי חזר אלינו. #גיבורישראל. כל החטופים חזרו הביתה”.

מכבי תל אביב בכדורגל פרסמה הודעה נרחבת ובה נכתב: "בכך נסגר פרק כואב כאשר כל החטופים מאז 7.10 ישובו הביתה ולראשונה מאז 2014 אין חטופים ישראלים בעזה. הלב עם המשפחה, החברים ועם כל מי שממשיך לשאת את הזיכרון והכאב".

הסטורי של בן שהר (צילום מסך)

גם קבוצת הכדורסל הצטרפה: “זהו, המשימה הזו הושלמה. רן גואילי ז"ל יושב לקבר ישראל ולראשונה מאז 2014 אין יותר חטופים ברצועת עזה. עם ישראל קם מהשבר הגדול ובערבות הדדית לא הרפה עד שאחרון החטופים שב. לא נשכח את מי שלא שבו בחיים ואת המשפחות שהקריבו את היקר להן מכל. יהי זכרם ברוך”.

אגדת הג’ודו אורן סמדג’ה, ששכל את בנו עומר ז”ל במהלך המלחמה, הכריז ברשת החברתית האישית שלו: “המשימה הושלמה”.

הסטורי של אורן סמדג'ה (אינסטגרם)

שחקנה של הפועל פתח תקווה, יונתן כהן, הצטרף ושיבח את אלו שחירפו נפשם ונלחמו לחזרתו: “מצדיעים לכל החיילים הגיבורים שלנו. תודה לכם ועליכם”.