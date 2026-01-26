יום שני, 26.01.2026 שעה 16:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4621-4520בית"ר ירושלים1
4520-4720הפועל ב"ש2
3623-3819מכבי ת"א3
3221-3820מכבי חיפה4
3224-3519הפועל ת"א5
2727-2420בני סכנין6
2742-3520מכבי נתניה7
2633-3520הפועל פ"ת8
2241-2420עירוני טבריה9
2040-2520מ.ס אשדוד10
1935-2920עירוני ק"ש11
1935-2620הפועל חיפה12
1830-2020הפועל ירושלים13
1145-1620מכבי בני ריינה14

ללא חטופים בעזה: הוחזרה גופתו של רן גואילי

צה"ל הודיע שאותר בעזה החטוף האחרון ז"ל, שהיה אוהד של הפועל ב"ש: "לאחר השלמת הליך הזיהוי, נציגי צה"ל הודיעו למשפחה שיקירם זוהה ויושב לקבורה"

הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)
הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)

כמובן שהטראומה תישאר איתנו עוד המון זמן ונזכור תמיד את אלו שנפלו, אבל צה”ל בישר היום (שני) את ההודעה לה חיכינו כל כך – יש אפס חטופים בעזה. נציגים של צה”ל הודיעו למשפחה שגופתו של החטוף רן גואילי ז”ל אותר, זוהה ויושב לקבורה.

גופתו של רן גואילי הושבה לישראל אחרי 843 ימים, וכעת לראשונה מאז 2014 אין יותר חטופים בעזה. בהודעה נרשם: “על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, רס”ל רן גואילי ז”ל, לוחם יס”מ, בן 24 במותו, נפל בקרב בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה”.

גואילי ז”ל היה אוהד של הפועל באר שבע ובמועדון הקפידו מידי יום ומידי משחק להנגיש את החשיבות של החזרתו לישראל, גם כאשר היה החטוף האחרון ברצועת עזה. 

רן ז”ל, הוא בנם של טוליק ואיציק, אחיהם של עומרי ושירה ואחיינו של זיו. מלבד אהבתו להפועל באר שבע, הוא היה רוכב אופנועי שטח מושבע, דבר שהוביל אותו לתפקידו ביס"מ שם הצליח מאוד למרות גילו הצעיר.

